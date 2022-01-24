Washington Times: отстаивая непонятные интересы на Украине, США влезают в очередную бессмысленную войну

После афганского поражения ВПК и власти США старательно пытаются втянуть страну в новую иностранную авантюру — украинский конфликт. При этом вашингтонский истеблишмент готов пожертвовать жизнями американских солдат, не имея на то серьёзных оснований, пишет обозреватель The Washington Times Майкл Маккена.

«Судя по всему, военно-промышленный комплекс (США. — ИноТВ) и его пособники, разбросанные по обеим политическим партиям, решили, что следующим местом, куда нам нужно отправиться убивать людей (или, по крайней мере, продавать оружие, чтобы помочь другим убивать людей), — это Украина. При условии, что Россия захочет отсечь часть своей бывшей провинции», — пишет обозреватель The Washington Times Майкл Маккена.

«Молодцы, — саркастически замечает он, подразумевая вашингтонских ястребов. — Но прежде чем всех нас втянут в ещё одну войну, в которой никто не собирается побеждать, возможно, стоит рассмотреть некоторые особенности обстановки».

Маккена напоминает, что Украина получила статус государства относительно недавно. До этого на протяжении 350 лет она была либо вассалом, либо частью России. Страна обрела независимость только в 1991 году, что стало возможным «благодаря победе США и их союзников в холодной войне».

Как и все народы, живущие рядом с великими державами, украинцы «пострадали» от соседства с Россией. То же самое можно сказать об Ирландии, которая в течение 1000 лет «находилась в тени» Англии. Впрочем, Канада с Мексикой также не считают жизнь на одном континенте с США «безусловным благословением», рассуждает автор статьи.

«Однако географические превратности судьбы не означают, что мы должны ввязываться в конфликт. За долгую историю Америки ни один серьёзный человек никогда не предлагал нам помочь Ирландии в обретении или сохранении её независимости от Англии. Для этого есть веская причина. Мы американцы — не ирландцы и уж точно не украинцы. Нам вполне хватает собственных проблем», — подчёркивает автор статьи.

Тем не менее, по словам Маккены, американские политики сигнализируют, что намерены рассматривать любое пересечение украинской границы как действие против Соединённых Штатов. В число тех, кто высказывает такое мнение, входит президент Джо Байден.

«Это особенно странно, учитывая, что Байдена и его партию — и довольно значительную часть Республиканской партии до президентства Трампа — устраивало медленное вторжение (мигрантов. — ИноТВ) с юга, которое происходит на протяжении большей части последних 50 лет»,— обращает внимание публицист.

«В прошлом году, например, границу ежемесячно переходило около десяти дивизий. Мы ничего не сделали. Полагаю, у нас нет денег, чтобы вооружить людей для защиты нашей собственной границы», — иронизирует он.

«Зацикленность» на Украине выглядит странной ещё и потому, что у США нет юридических или моральных обязательств защищать страну. Никто не объяснил, какие американские интересы находятся там под угрозой, как и то, почему жизни или имущество американцев должны подвергаться риску в случае «вторжения России в одну из её бывших провинций». «Байден даже ради приличия не притворился, что добивается от конгресса одобрения своих возможных замыслов», — добавляет Маккена.

На нашей планете существует множество пограничных споров. Один из них непосредственно касается южных рубежей США, где мигранты из разных уголков мира считают, что «имеют право въезжать в страну по своему желанию», отмечает автор статьи.

Вдобавок, «всё более зловещими» становятся территориальные противоречия между Тайванем и КНР. Именно эта проблема, как и ситуация на юге США, является «наиболее существенной для конкретных интересов, а также юридических и моральных обязательств Америки», утверждает колумнист The Washington Times.

«Непонятно, почему этот пограничный спор в уголке Восточной Европы достоин нашего внимания. Как однажды заметил великий канцлер Германии Отто фон Бисмарк: «Все Балканы не стоят костей одного померанского гренадёра». Не стоят они и костей ни одного солдата или морского пехотинца Соединённых Штатов», — подчёркивает Маккена.

На его взгляд, Россия не является «материальной угрозой» для США. Поскольку стране, которая уступает по ВВП Канаде, приходится иметь дело с «растущими экономическими и демографическими проблемами».

«Реальная и экзистенциальная угроза, с которой мы сталкиваемся, исходит от Коммунистической партии Китая. Россия и, если уж на то пошло, Украина — это второстепенное», — убеждён автор статьи.

«И напоследок: мы только что проиграли самую долгую и бессмысленную войну (в Афганистане. — ИноТВ) в истории нашей страны. Сейчас не время для новых иностранных и военных авантюр и очередной бессмысленной войны», — заключает Майкл Маккена.