Guardian: глава ВМС ФРГ подал в отставку после слов о Крыме и заслуживающем уважения Путине

Вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку с поста командующего ВМС ФРГ после своих недавних заявлений о том, что Путин заслуживает уважения и что Крым Украине вернуть уже не удастся, пишет The Guardian. Министерство обороны Германии, комментируя высказывания вице-адмирала, подчеркнуло, что его слова не отражают позицию Берлина, говорится в статье.

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после того, как заявил, что российский президент Владимир Путин заслуживает уважения, пишет The Guardian.



Как отмечает издание, его слова прозвучали на фоне растущих опасений по поводу возможного российского вторжения на Украину, а также на фоне напряжённости между Берлином и Киевом из-за отказа ФРГ поставлять вооружения украинской стороне.



Выступая в пятницу в Нью-Дели, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах сказал: идея о том, что Россия хочет вторгнуться на Украину, является «вздором» и всё, что Путин «на самом деле хочет, — это уважение».



«И, Боже мой, оказывать кому-то уважение обходится недорого, даже бесплатно. Легко проявить к нему уважение, которого он на самом деле требует — и, вероятно, даже заслуживает», — заявил вице-адмирал.



Шёнбах признал, что на действия России на Украине необходимо реагировать, но высказал прогноз, что Киеву никогда не удастся забрать у Москвы обратно «аннексированный Крым»*.



«Крымского полуострова нет, он никогда не вернётся, это факт», — заявил он.



Как отмечает издание, эти слова вице-адмирала противоречат общей позиции Запада, согласно которой аннексия Москвой Крыма в 2014 году не может быть признана и должна быть отменена.



Министерство обороны ФРГ опубликовало заявление, в котором ясно дало понять, что слова вице-адмирала не отражают позицию Германии.



Шёнбах в субботу заявил, что подал в отставку, «чтобы избежать дальнейшего ущерба военно-морскому флоту Германии и, прежде всего, Федеративной Республике Германия».



Также в субботу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал посла Германии в Киеве, чтобы заявить о «категорической неприемлемости» комментариев Шёнбаха.

Кулеба также осудил Германию за отказ поставлять оружие Киеву, призвав Берлин прекратить «подрыв единства» и «поощрение Владимира Путина».



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).