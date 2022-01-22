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Insider: Германия запретила Эстонии передавать своё оружие на Украину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Германия заблокировала передачу Эстонией произведённых в ГДР гаубиц Д-30 на Украину, не желая провоцировать Россию, передаёт Insider. Впрочем, в Таллине продолжают попытки переубедить Берлин. К пересмотру решения также призывают и в Киеве.
Insider: Германия запретила Эстонии передавать своё оружие на Украину
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Германия препятствует оказанию военной поддержки Украине со стороны Эстонии, являющейся членом НАТО, заблокировав передачу эстонским правительством артиллерии немецкого производства, сообщает Insider.  

Как отмечает издание, в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников по Североатлантическому альянсу, правительство Германии отказалось экспортировать оружие в страну на фоне напряжённых отношений с Россией.
 
Пожелавший остаться анонимным представитель правительства Германии назвал подобное решение результатом давней политики. «Принцип, регулирующий экспорт оружия, всегда один и тот же — независимо от того, поступает оно напрямую из Германии или третьих стран, — и на данном этапе не было выдано никакого разрешения», — отметили в немецком правительстве.

В Таллине отмечают, что всё ещё пытаются убедить Берлин передумать, чтобы Эстония могла отправить Украине 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Эта артиллерия производилась ещё в ГДР, но после объединения Германии была передана Финляндии, а затем попала в Эстонию.
 
Только за последний год США предоставили Украине помощь в сфере безопасности в объёме более $400 млн. С 2014 года Вашингтон также передал Киеву противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие и боеприпасы, патрульные катера, а также множество другого оборудования.
 
Однако правительство Германии выступает против отправки оружия на Украину, для того чтобы не провоцировать Россию, при этом ссылаясь на историю преступлений, совершённых нацистами в регионе во время Второй мировой войны. «Наша ограничительная позиция хорошо известна и уходит корнями в историю», — приводит издание слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, на этой неделе посетившей Киев.
 
Помимо Эстонии, пересмотреть решение Германию также призвали и на Украине. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, «эта ответственность» должна распространяться на Украину, которая во время нацистской оккупации потеряла не менее 8 млн человеческих жизней.
 
Как отмечает Insider, пока США ищут мирное решение кризиса, в том числе в рамках переговоров с Россией, Германия стала объектом критики в Вашингтоне. Так, ряд парламентариев от Республиканской партии фактически обвинили Берлин в отказе от Украины перед лицом российской агрессии. В центре дискуссии оказался газопровод «Северный поток — 2», против введения в эксплуатацию которого выступают как в Вашингтоне, так и в Киеве.
 
Администрация президента Джо Байдена выступила против санкций в отношении газопровода, чтобы не портить отношения с Берлином, однако призывает Германию остановить сертификацию «Северного потока — 2» в случае вторжения на Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц допустил возможность подобного шага, но так и не заявил прямо, что откажется от газопровода в ответ на военное вторжение.
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