El País: Испания задумалась о развёртывании истребителей в Болгарии для сдерживания России

Испания задумалась над тем, чтобы направить бомбардировщики в Болгарию, и ускорила отправку фрегата в Чёрное море в рамках миссий НАТО для сдерживания России, пишет El País. При этом министр обороны страны Маргарита Роблес настаивает на дипломатическом решении кризиса вокруг Украины.

Власти Испании предложили направить бомбардировщики в Болгарию в рамках развёртывания сил сдерживания НАТО в Восточной Европе и ускорили отправку фрегата Blas de Lezo в Чёрное море в рамках миссии альянса в период высокого напряжения в отношениях с Россией из-за угрозы вторжения на Украину, сообщает El País.

Министр обороны Маргарита Роблес в четверг подтвердила приверженность Испании Североатлантическому альянсу, подчеркнув, что Мадрид отдаёт предпочтение дипломатическому решению текущего кризиса.

В феврале 2021 года ВВС Испании направили шесть истребителей Eurofighter на авиабазу НАТО Михаил Когэлничану в Румынии, откуда они осуществляли патрулирование в Чёрном море. В этом году Генеральный штаб обороны предложил повторить миссию в Болгарии. Как отмечает издание, параллельно ВВС страны в девятый раз развернут истребители в Литве «для защиты воздушного пространства Балтийских республик от возможного вторжения России».

Кроме того, министерство обороны перенесло на следующую неделю включение фрегата Blas de Lezo в состав постоянного флота кораблей НАТО в Средиземном и Чёрном морях. Предполагалось, что один из самых современных испанских фрегатов присоединится к флоту в ближайшие недели, однако, учитывая напряжённость в отношениях с Россией, альянс решил выставить все свои постоянные силы в полном составе. В понедельник патрульный корабль класса Meteoro покинул военно-морскую базу Лас-Пальмас и проведёт следующие шесть месяцев в составе флота НАТО в Средиземном море и Чёрном море.

Как напоминает El País, после «аннексии»* Крыма Россией в 2014 году Испания «активно участвует в усилиях по укреплению восточного фланга» НАТО. По словам Роблес, основной вклад в усилия по сдерживанию вносят около 350 военнослужащих и боевые машины Leopard и Pizarro, размещённые на базе в латвийском Адажи, в 120 км от российской границы. Задача размещённого там батальона НАТО (а также трёх других батальонов в Литве, Эстонии и Польше) — продемонстрировать солидарность союзников и предупредить Россию, что агрессия против этих стран будет расцениваться в качестве объявления войны всему Североатлантическому альянсу.

Хотя все шаги были запланированы ещё до наращивания Россией войск на границе с Украиной, НАТО впервые созвало чрезвычайное заседание военного комитета, потребовав ускорить развёртывание сил реагирования.

Как отмечает издание, даже при самом худшем сценарии развития событий вокруг Украины союзники не рассматривают возможность военного конфликта с Россией. Украина не входит в НАТО, а значит, не подпадает под действие статьи 5 Устава, которая устанавливает, что вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех.

Впрочем, ожидается, что альянс поддержит украинское правительство поставками оружия или военными консультациями и обучением военнослужащих. Более того, в случае обострения ситуации НАТО будет вынуждено усилить восточный фланг для «обеспечения безопасности своих союзников и сдерживания Москвы».

Между тем в Испании мнения относительно действий правительства на фоне кризиса вокруг Украины разделились. Председатель оппозиционной Народной партии Пабло Касадо выразил «полную поддержку» правительству. В свою очередь, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании Энрике Сантьяго призвал к снижению напряжённости в отношениях с Россией. Политик предупредил, что столкновение НАТО с Россией является «серьёзной ошибкой для Европы и угрожает миру и является стратегически неверным», так как за этим последует рост цен на газ и нефть, а значит, увеличение инфляции.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).