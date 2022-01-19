Столтенберг: в диалоге с Россией НАТО стоит готовиться к худшему

Москва «разными способами пытается дискредитировать украинское правительство», поэтому западному альянсу «необходимо готовиться к худшему», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Фондом Кёрбера и Der Spiegel. По его словам, в случае эскалации в Европе страны НАТО готовы привести в боевую готовность большое количество воинских частей за короткий промежуток времени.

Отношения между Россией и Западом «хуже, чем когда бы то ни было»: 100 тыс. российских военнослужащих размещены у границы с Украиной и «вторжения опасается не только Киев», пишет Der Spiegel. В беседе с журналом, организованной при сотрудничестве с Фондом Кёрбера, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил: «Существует реальная опасность».

Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с «серьёзностью ситуации». По его словам, помимо размещения войск у границы, значительную активность на Украине проявляет российская разведка. Москва «разными способами пытается дискредитировать украинское правительство», убеждён генсек НАТО.

В случае эскалации в Европе Североатлантический альянс готов привести в боевую готовность большое количество воинских частей за короткий промежуток времени. Тем не менее, считает Столтенберг, необходимо продолжать опираться на диалог. «Мы не хотим вести войну, мы хотим её предотвратить», — подчеркнул генсек НАТО.

В то же время, предполагает Столтенберг, военному альянсу «необходимо готовиться к худшему». Россия способна воздействовать на Украину разными способами: нанести ракетный удар, совершить кибератаку или организовать мелкомасштабные мероприятия в Крыму. «Мы должны быть готовы отреагировать и на другие сценарии, а не только на крупную наступательную операцию», — отмечает Столтенберг.

На этой неделе истекает срок действия ультиматума, предъявленного Россией НАТО: Москва требует среди прочего гарантий отказа от приёма Украины в военный альянс. Столтенберг заявил, что готов встретиться с российской стороной и представить собственные предложения. По его словам, обсуждаться может «что угодно», однако никто «не пойдёт на компромисс по основным принципам альянса».

Они включают в себя право на защиту своих союзников и «право государств на самоопределение». Столтенберг считает, что Россия не должна диктовать Украине, в какие ей союзы вступать. «Принцип самоопределения народов присущ каждой нации», — отмечает он. Как утверждает политик, требования России касаются не только Украины, но и Швеции и Финляндии.

На совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем Столтенберг заявил, что пригласил Россию принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия — НАТО. Партнёры по НАТО готовы представить конкретные предложения, отметил норвежец. По его словам, предметом переговоров может стать снижение рисков при боевых действиях, большая прозрачность и улучшение каналов связи. Кроме того, в качестве дополнительных тем он упомянул контроль над вооружениями, разоружение и «украинский конфликт».

По вопросу общей позиции стран НАТО Столтенберг заявил, что в альянсе из 30 участников всегда есть разногласия. «Это не слабость, это сила — до тех пор, пока мы согласны защищать друг друга», — заявил Столтенберг в интервью Фонду Кёрбера и Der Spiegel.