Le Figaro: «никаких признаков» — украинцы не верят в предупреждения Запада о скором российском вторжении

Угроза вторжения России на Украину, уже несколько месяцев беспокоящая США и Европу, совершенно не тревожит украинских военных, констатирует специальный корреспондент Le Figaro на Донбассе Филип Желье. Как передаёт журналист, местные специалисты не видят никаких признаков перемещений российских войск у границы и их подготовки к наступлению. Тем не менее Киев пользуется обеспокоенностью США для того, чтобы попросить у Вашингтона больше военной помощи и приблизить перспективу вступления в НАТО.

Со своего сторожевого поста «Золотое 4» в 600 м от линии фронта 23-летний Сергей, лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии, не видит никаких приготовлений к наступлению российских сил, пишет специальный корреспондент Le Figaro в Донбассе Филип Желье. «Не было никакого движения их войск, у нас нет никаких признаков того, что они готовятся начать наступление», — говорит военный, сидя перед экраном компьютера, на котором сменяют друг друга изображения с камер наблюдения, размещённых на линии фронта. Как поясняет журналист, «они» — это «сепаратисты из Луганской Народной Республики». По словам военного, каждый вечер противники начинают обстрел украинского лагеря с неясными целями, при этом никакой коммуникации между сторонами не существует.

Как напоминает автор статьи, с прошлой весны разведывательные службы США неоднократно выявляли и фотографировали перемещения войск, а также скопление военной техники на российской стороне границы, примерно в 200 км от Украины. «У нас есть надёжная и достоверная информация о том, что российские силы наращивают мощь в целях вооружённого вторжения», — рассказывает американский источник на Украине. Именно этот вердикт вызвал мощную дипломатическую активность Соединённых Штатов, которая до сих пор практически не принесла результатов, отмечает журналист. При этом находящиеся на переднем крае противостояния с Россией украинцы остались в стороне от обсуждения, хотя им и было обещано, что «ничто из относящегося к Украине не будет решаться без Украины». Тем не менее Киев воспользовался случаем, чтобы попросить у Вашингтона больше военной помощи и попытаться выдвинуть свою кандидатуру для вступления в НАТО, замечает корреспондент Le Figaro.

Как подчёркивает журналист, никто на Украине не рискует в открытую противоречить Соединённым Штатам, ведь у страны, находящейся в прохладных отношениях с «русским старшим братом», нет альтернативы, кроме как заручиться поддержкой США. Однако по мере приближения к линии фронта поддерживать обеспокоенность Запада украинцам становится всё труднее, пишет журналист.

«Мы не можем залезть в голову к русским, чтобы оценить риск вторжения», — осторожно говорит советник президента Зеленского Андрей Ермак, находясь в Киеве, в 730 км к западу от Донбасса. «На данный момент мы не наблюдаем никаких движений или подкреплений, указывающих на намерение атаковать», — в свою очередь, заявляет бригадный генерал, командир оперативно-тактической группировки «Север» Дмитрий Красильников из Северодвинска, примерно в 50 км от линии соприкосновения. «Не было никаких изменений в их позициях, и нет никаких признаков того, что готовится вторжение», — подтверждает полковник Сергей Поступацкий из оперативного штаба к югу от Лисичанска в 12 км от батарей противника.

Вся цепочка украинского командования, вплоть до старшего лейтенанта Сергея, кажется спокойной, констатирует корреспондент, отмечая, однако, что это спокойствие может оказаться слепотой. Тем не менее, по данным Белого дома, Москва якобы внедрила на Украину «диверсантов», которым было поручено предоставить ей предлог для вторжения. Как сообщается, на новых спутниковых снимках видны танки Т-72 и ракеты малой дальности «Искандер», доставленные автоколоннами с Дальнего Востока России.

«Мы осознаём, что концентрация сил в России свидетельствует о реальности угрозы», — анализирует ситуацию генерал Красильников, добавляя, что не может сказать, для чего нужны эти приготовления. Если бы вторжение было запланировано на период «с середины января по середину февраля», как заверяют американские спецслужбы, этот высокопоставленный наблюдатель зафиксировал бы усиление активности в тылу противника: перемещение войск, артиллерийское подкрепление, увеличение числа разведывательных полётов, — однако ничего подобного на экране его радара замечено не было.

«Украинский парадокс: угроза вторжения, которая так пугает американцев и европейцев, кажется, не воспринимается всерьёз практически никем на сцене, где она будет разворачиваться», — с удивлением отмечает Le Figaro. «Я не верю, что Россия нападёт на нас. Их наращивание военной мощи является всего лишь провокацией, предназначенной для Запада», — говорит представитель эвакуированного населения в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш. Того же мнения придерживается председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко: «Наращивание российских сил доказано, потому что мы отслеживаем все их действия и жесты. Но их основной мотивацией является получение выгод на геополитическом уровне», — считает украинский чиновник.

«Это спокойствие тем более удивительно, что восточная часть Украины находится в состоянии настоящей войны», — замечает журналист. Эта война длится уже более восьми лет и привела к гибели 13 тыс. мирных жителей и военных только с украинской стороны. Ежедневно 800 наблюдателей ОБСЕ по всей стране регистрируют от 130 до 190 нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, где по-прежнему проживает более 600 тыс. человек, находящихся в зоне действия снарядов.

«Это зигзагообразный кризис, — замечает источник газеты в дипломатических кругах. Сепаратисты смотрят только на Киев, Киев — на Москву, а Москва — на НАТО». Тем не менее, команда во власти, кажется, больше обеспокоена своими внутренними ссорами с олигархами, чем возможным вторжением России, добавляет дипломат.

Хотя большинство украинских военных в Донбассе не верят в возможное нападение Москвы, они уверены, что в случае конфликта украинская армия сможет дать достойный отпор противнику. Украинцы считают, что время играет им на руку, что их усилия по экономическому развитию углубляют разницу с сепаратистскими районами, что в итоге приведёт к снижению пророссийских настроений. «Вот почему повстанцы затрудняют переходы и закрывают контрольно-пропускные пункты. Они не хотят, чтобы люди увидели, насколько здесь лучше», — говорит Кириленко, ссылаясь на собственный опыт: его родители и брат решили остаться на вражеской территории, и он не виделся с ними уже четыре года.