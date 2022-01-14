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Euronews: Белый дом пообещал представить «российский сценарий» по Украине
На очередном раунде переговоров между НАТО и Россией в Вене не удалось достичь заметного прогресса. Между тем Белый дом пообещал в ближайшие сутки представить якобы существующий «сценарий» России по Украине, передаёт Euronews. А Латвия заявила, что она также готовится к различным сценариям, в том числе к прямой военной конфронтации с Москвой.

Без прорывов завершился третий раунд дипломатических переговоров между НАТО и Россией в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Польша заявила, что Европе грозит война. А советник Белого дома по национальной безопасности даже пообещал, что США в ближайшие сутки представят якобы существующий «сценарий России по Украине».

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник Белого дома по национальной безопасности: Мы завершили неделю интенсивной дипломатии. Россия выразила свою озабоченность, мы — свою, в том числе действиями, которые Россия предприняла для подрыва европейской безопасности. Мы готовы продолжать дипломатию для укрепления безопасности и стабильности в Евро-Атлантике. Мы также готовы к тому, если Россия пойдёт по другому пути. 

Ранее заместитель министра иностранных дел России не исключил возможности развёртывания российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, если НАТО и США продолжат провоцировать Москву и оказывать на неё военное давление. 

СЕРГЕЙ РЯБКОВ, замминистра иностранных дел России: Президент России многократно высказывался в том числе и на эту тему — каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского Военно-морского флота, если дело пойдёт совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться. 

В Вашингтоне заверили, что будут действовать решительно в случае продвижения России в Латинскую Америку. Что касается ситуации вокруг Украины, то её дальнейшее развитие, по утверждению натовских экспертов, зависит от Москвы. 

ДЖЕЙМИ ШИ, бывший заместитель помощника генсека НАТО: Мяч на стороне Путина. Заинтересован ли он в диалоге и каких-то переговорах или всё это позёрство с российской стороны, чтобы выдвинуть максимально неприемлемые требования, не искать никакого решения — и просто использовать провал переговоров, которые в любом случае провалились бы, как предлог для вторжения на Украину? 

Тем временем также граничащая с Россией Литва заявила, что угроза войны сейчас самая высокая с 1945 года и что она готовится к различным сценариям.  

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.

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Euronews Франция Европа
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