ZDF: страны ЕС единодушно отвергают требования России по безопасности, но по санкциям есть разногласия

Министры иностранных дел и обороны ЕС проводят переговоры во французском Бресте по поводу политики безопасности и в частности создания военной группировки быстрого реагирования, чтобы не допустить повторения ситуации с Крымом, сообщает ZDF. Европейские страны единодушно отвергают российское требования по безопасности, но вот в плане санкций демонстрируют разную степень готовности, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Флориан Нойханн.

Продолжим говорить о международных новостях. Сегодня во французском Бресте министры внешней политики и обороны ЕС ведут переговоры по поводу политики безопасности Европейского союза. В том числе и о создании военной группировки быстрого реагирования, чтобы не оказаться поставленными перед уже свершимся фактом, как в своё время с аннексией* Крыма российскими наёмниками. Вы знаете, что произошло потом. С ростом концентрации российских войск на российско-украинской границе возникли опасения, что Россия может захватить ещё большие территории. Недавние переговоры с Россией на высшем уровне не дали больших результатов. Наш корреспондент Флориан Нойханн находится в Бресте. Как ЕС вообще может повялить на ситуацию?

ФЛОРИАН НОЙХАНН, корреспондент ZDF: Для начала ЕС пытается просто расставить акценты. Ведь до сих пор в этом кризисе он находился скорее на краю игрового поля. В понедельник прошли переговоры между США и Россией. Потом вчера состоялся разговор НАТО и России, а сегодня — ещё и ОБСЕ с Россией. Вчера и сегодня страны-члены ЕС сидели за столом переговоров, но ЕС не выступал самостоятельным игроком. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не раз выступал с чёткой критикой, в том числе и здесь в Бресте, что нельзя говорить о будущем Европы без Европейского союза.

В принципе в ЕС царит единство по этому вопросу. Тут единодушно отвергают российские требования вывести солдат НАТО из Восточной Европы и остановить расширение альянса на Восток. В то же время протягивают руку для диалога. Разногласия возникают только тогда, когда встаёт вопрос о санкциях, которые были бы готовы принять государства ЕС. В этом плане страны демонстрируют разную степень готовности.

Так как вы заговорили о санкциях. Это единственное средство для оказания давления в переговорах? Или у ЕС есть и другие средства давления?

ФЛОРИАН НОЙХАНН: В этой ситуации ЕС в первую очередь выступает как экономическая держава. И у неё, конечно же, есть широкий диапазон средств для оказания финансового давления на Россию. Начиная с относительно простых мер, к примеру, ограничений на въезд или других штрафных санкций против олигархов в окружении Владимира Путина. И заканчивая, пожалуй, самым жёстким средством, то есть исключением России из платёжной системы SWIFT. В этом случае российские банки будут буквально отрезаны от международного платёжного оборота.

Конечно же, тут в центре внимания находится и известный трубопровод «Северный поток — 2», который уже построен, но не запущен. В Восточной Европе требуют включить этот трубопровод в обсуждение, но в последние дни мы не раз слышали из СДПГ, входящей в немецкое правительство, что она не хочет включать его в обсуждение. Так что поговорить есть о чём.

О встрече министров иностранных дел и обороны в Бресте нам рассказывал Флориан Нойханн. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 13 января 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).