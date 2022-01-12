Times: глава МИД Великобритании надеется посетить Россию, чтобы потребовать «прекратить агрессию» против Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс хочет совершить визит в Москву для переговоров с коллегой Сергеем Лавровым с целью обсудить «неспровоцированную агрессию» России против Украины, передаёт The Times. Впрочем, по словам источников в окружении Трасс, конкретных планов относительно возможного визита нет.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс хотела бы отправиться с визитом в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на фоне растущего беспокойства относительно возможного вторжения России на Украину, сообщает The Times.

В рамках переговоров Трасс хотела бы призвать Россию «прекратить свою неспровоцированную агрессию». По словам источника издания в британском правительстве, визит Трасс может состояться уже в начале следующего месяца. Впрочем, источники, близкие к министру, подчёркивают, что на данный момент конкретных планов нет.

«Для этого сначала должно произойти множество событий, но Лиз очень нравится идея визита, и она всерьёз рассмотрит её, если для этого будет подходящее время и это поможет нам достичь наших целей», — заявил один из источников в окружении Трасс.

В случае если визит состоится, Трасс станет первым министром иностранных дел, посетившим Россию с 2017 года, когда на встречу с Лавровым в Москву прибыл Борис Джонсон, в настоящий момент занимающий пост премьер-министра. Как отмечает издание, в последнее время на фоне роста напряжённости министры стран — членов НАТО редко посещают Россию.

На прошлой неделе Трасс пригрозила России серьёзными санкциями в случае вторжения на Украину, заявив членам британского парламента, что оно обойдётся Москве очень дорого. По словам главы Министерства иностранных дел Великобритании, Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на подрыв её демократических соседей.

«Они ложно представляют Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Они ложно обвиняют НАТО в провокации, но это далеко от истины. В качестве агрессора здесь выступает Россия», — отметила Трасс.

Как отмечает The Times, в декабре Россия предупредила США и НАТО о готовности дать военный ответ, если для Украины не закроют путь в Североатлантический альянс. Есть предположения, что необычно тёплое начало зимы заставило Кремль отложить вторжение по крайней мере до февраля. Американские чиновники считают, что Россия ждёт сильных морозов, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение тяжёлых транспортных средств и оборудования.