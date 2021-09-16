Guardian: британский МИД впервые за много лет возглавила женщина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «понизил» главу Министерства иностранных дел Доминика Рааба, передав ему портфель министра юстиции и назначив вместо него экс-главу Министерства внешней торговли Лиз Трасс, пишет The Guardian. Таким образом, Форин-офис впервые более чем за десятилетие оказался в женских руках, говорится в материале издания.
В результате инициированной британским премьер-министром Борисом Джонсоном перестановки в правительстве Министерство иностранных дел страны впервые более чем за десять лет возглавила женщина: новым главой МИДа стала Лиз Трасс, которая ранее занимала пост министра внешней торговли, сообщает The Guardian.
Как отмечается в материале издания, Трасс сменила на посту Доминика Рааба, который был понижен Джонсоном в связи с кризисом в Афганистане до должности министра юстиции. В качестве «поблажки» Рааб вдобавок к новому портфелю также получил пост заместителя премьер-министра, пишет газета.
Раабу стали предрекать понижение сразу после британского фиаско с эвакуацией из Афганистана, однако он и его команда приложили все усилия к тому, чтобы избежать впечатления о том, что премьер считает ответственным за ситуацию именно министра, подчёркивает обозреватель The Guardian. Тем не менее в среду вскоре после долгой беседы с Раабом с глазу на глаз глава правительства объявил о том, что Рааб отныне будет играть в кабинете новую роль.
В рамках той же перестановки Джонсон также уволил ещё трёх министров, включая главу Минобразования Гэвина Уильямсона, главу Минюста Роберта Бакленда и главу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Роберта Дженрика, пишет The Guardian. По информации газеты, Уильямсона отправили в отставку после целой серии «оплошностей», тогда как Бакленда, по всей видимости, сместили для того, чтобы освободить пост для Рааба.
Пресс-секретарь Джонсона ранее заявил, что перестановка «создаст сильную и единую команду для того, чтобы продолжить восстановление после пандемии», говорится в материале The Guardian.
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