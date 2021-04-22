Telegraph: Лондон планирует наказать россиян, «отмывающих деньги» в Британии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил, что правительство расширит действие акта Магнитского. По его словам, эти меры британского правительства будут направлены против российских олигархов, которые используют Соединённое Королевство для «отмывания денег», пишет The Daily Telegraph.

Российские олигархи столкнутся с новыми санкциями в рамках акта Магнитского, заявил глава МИД страны Доминик Рааб. Он пообещал применить суровые меры в отношении их активов после того, как депутаты выразили обеспокоенность тем, что половина «грязных денег» из России проходит через Великобританию, пишет The Daily Telegraph.

Выступая в палате общин, Рааб сказал, что «санкции Магнитского» можно использовать как «средство борьбы с нарушениями прав человека». Он добавил, что в равной степени эти ограничения могут применяться для борьбы с «грязными деньгами», поясняет издание.

В январе Грэм Биггар из Национального центра экономических преступлений предупреждал о «вызывающем беспокойство» количестве российских «прачечных для отмывания денег», которые пользуются британскими корпоративными структурами. При этом он отмечал, что в стране «слишком легко создать компанию», подчёркивается в статье.

Принятый в Великобритании, США и Канаде акт Магнитского был назван в честь российского адвоката Сергея Магнитского, который умер в московской тюрьме при расследовании налогового мошенничества. Эта западная инициатива затронула порядка 25 россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека. Им запретили выдавать визы, а их зарубежные активы заморозили, напоминает издание.

Принятие первой волны санкций прошлым летом произошло на фоне «знакового отчёта» парламентского комитета по разведке и безопасности, который выявил, что Лондон «серьёзно недооценил» угрозу Москвы. Депутаты обнаружили, что многие россияне, «очень тесно связанные» с президентом Владимиром Путиным, оказались «хорошо интегрированными в британский бизнес и общественную жизнь», и потребовали «немедленных действий».

Введение новых мер совпадает с растущей тревогой, вызванной наращиванием российских войск на границе с Украиной. По словам Рааба, британское правительство «серьёзно обеспокоено» и работает с союзниками «над разрядкой ситуации», заключает The Daily Telegraph.