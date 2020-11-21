Basler Zeitung: в Швейцарии решили закрыть «дело Магнитского» и вернуть замороженные деньги

Федеральная прокуратура Швейцарии приняла решение о закрытии «дела Магнитского», сообщает Basler Zeitung. Также там заявили, что вернут законным владельцам большую часть замороженных в рамках расследования денег. Бывший работодатель Магнитского, американский инвестор Уильям Браудер назвал это решение «капитуляцией перед Россией» и увидел в нём подтверждение худших стереотипов о Швейцарии как «безопасной гавани для грязных денег».

Федеральная прокуратура Швейцарии решила закрыть дело об отмывании денег по схемам, раскрыты российским юристом Сергеем Магнитским, сообщает Basler Zeitung. В рамках расследования на счетах банков UBS и Credit Suisse были заморожены средства на сумму в полтора миллиарда рублей. Часть этих денег прокуратура собирается конфисковать, так как удалось доказать их связь с преступлением, остальное же будет возвращено законным владельцам, рассказывает швейцарское издание.

Бывший работодатель Магнитского, американский инвестор Уильям Браудер и его фонд Hermitage Capital собираются опротестовать это решение. Они называет его «капитуляцией перед Россией» и видят в происходящем «подчерк Кремля». Браудер считает, что в ситуацию как-то вовлечён бывший федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер. В прошлом году один из его подчинённых предстал перед судом, после того как его заметили на охоте за медведями вместе с коллегами из российской генпрокуратуры, напоминает издание.

По мнению инвестора, Лаубер вёл себя с русскими «слишком дружелюбно». Браудер заявил, что принятое решение подтверждает худшие стереотипы о Швейцарии как «безопасной гавани для грязных денег»: «Прекращение расследований — это приглашение в Швейцарию для тех, кто хочет отмыть деньги: «Здесь вам опасаться нечего». В 2018 году адвокаты Hermitage Capital пытались отстранить от дела и швейцарского прокурора Патрика Ламона, но суд отказал им в такой возможности. При этом российская сторона также была недовольна действиями государственного обвинителя, пытаясь дискредитировать его через СМИ и юридическую компанию в Женеве.

Самого Магнитского после того, как он раскрыл схемы обогащения российский чиновников, посадили в тюрьму, где он позже умер при невыясненных обстоятельствах, напоминает издание. После этого в 2012 году США приняли так называемый «акт Магнитского», позволяющий принимать санкции против высокопоставленных российских политиков.

В Федеральной прокуратуре подчёркивают, что провели основательное расследование, задействовав в нём десятки свидетель и информаторов, а также запросив юридическую помощь у Молдавии, Латвии, России, Кипра и США. Самые свежие доказательства пришли из Америки только лишь в период с 2019 по 2020 годы. Для всех участников процесса действует презумпция невиновности. Впрочем, пока что решение о прекращение расследования и возврате денег не вступило в законную силу. До начала декабря у Браудера есть возможность его опротестовать. Инвестор заявил, что пройдёт через все судебные инстанции, чтобы не допустить закрытия дела. Но удастся ему это только в том случае, если Hermitage Capital останется участником процесса. А в Федеральной прокуратуре Швейцарии сейчас рассматривают возможность лишения фонда статуса частного обвинителя.