Bloomberg: Россия вновь взялась за Браудера и надеется на помощь США в расследовании

Против основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера в России возбудили новое уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества, передаёт Bloomberg. Кроме того, в Генпрокуратуре России сочли Браудера причастным к отравлению юриста Сергея Магнитского.

Генеральная прокуратура России возбудила новое уголовное дело против основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, известного своей критикой в адрес Кремля, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Браудер обвиняется в создании преступного сообщества, и Москва намерена объявить его в международный розыск. Кроме того, в России призывают США расследовать происхождение пожертвований, которые его фонды перечисляли Демократической партии. Считается, что Браудер передал партии $2 млн, которые незаконно вывел из России.

Bloomberg отмечает, что западные страны неоднократно отказывали Кремлю в его экстрадиции, называя все обвинения политически мотивированными. Тем не менее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной выразил надежду, что администрация действующего президента США Дональда Трампа окажется более сговорчивой.

«Мы надеемся, что новое руководство министерства юстиции США проявит беспристрастный правовой подход к оценке деятельности Уильяма Браудера. Речь идёт о преступлениях, которые Браудер и другие лица из его окружения совершали в том числе и на территории США», — сказал Куренной.

Кроме того, в прокуратуре России заподозрили Браудера в причастности к отравлению российского юриста Сергея Магнитского и ещё двух своих сообщников, пишет Bloomberg.

«Я действительно задел их за живое законом Магнитского. Они будут преследовать меня по всему миру», — отреагировал Браудер на новые российские обвинения в свой адрес.