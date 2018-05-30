Financial Times: Браудера арестовали в Мадриде по запросу России… а потом отпустили

В своём Twitter экс-финансист, а ныне активист, критикующий Кремль, Уильям Браудер сообщил, что его задержала испанская полиция в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола. Впрочем, спустя некоторое время Браудер успокоил подписчиков — его отпустили. После того как за задержанного вступился генсекретарь ведомства, запрос России оказался недействительным, пишет Financial Times.

Американо-британский финансист Уильям (Билл) Браудер, не раз высказывавший критические замечания в адрес Кремля, был задержан в Испании по запросу России, пишет Financial Times. Об этом сообщил сам Браудер на своей странице в Twitter.

Бывший финансист и автор книги, повествующей о «глубоко укоренившейся» в российском государстве коррупции, рассказал в соцсетях: «Срочно: только что в Мадриде меня задержала испанская полиция по ордеру российского отделения Интерпола. Сейчас направляемся в полицейский участок…» Как отметил Браудер, ему даже не сказали, в какой именно участок его везут.

Впрочем, чуть позже экс-финансист поделился: «Хорошие новости. Национальная полиция Испании выпустила меня, после того как генсекретарь Интерпола из Лиона посоветовал им не обращать внимания на новое объявление о розыске, присланное российским Интерполом. Россия уже 6-й раз пытается использовать Интерпол, чтобы меня поймать».

Как отмечает Financial Times, полиция Испании подтвердила, что Браудер был задержан, доставлен в полицейский участок для проверки по ордеру Интерпола, а затем отпущен, потому что запрос был уже недействителен. В Хоум-офисе Великобритании, гражданином которой является Браудер, пока ситуацию никак не прокомментировали. Зато министр иностранных дел страны Борис Джонсон написал в своём Twitter: «Только что поговорил с Биллом Браудером. Очень рад, что его уже отпустили. Москва должна сосредоточить свои силы на том, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве Магнитского».

Газета напоминает, что инвестиционный фонд бизнесмена Hermitage Capital Management некогда активно сотрудничал с Россией. Но когда Браудеру запретили въезд на российскую территорию, он начал выступать с резкой критикой в адрес Москвы, отмечает издание. Экс-финансист даже возглавил кампанию, в которой приняли участие некоторые западные страны, включая США и Великобританию, за введение в рамках закона Магнитского санкций в отношении определённых российских госслужащих — их активисты считают виновными в нарушении прав человека.