Financial Times: Браудера арестовали в Мадриде по запросу России… а потом отпустили

В своём Twitter экс-финансист, а ныне активист, критикующий Кремль, Уильям Браудер сообщил, что его задержала испанская полиция в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола. Впрочем, спустя некоторое время Браудер успокоил подписчиков — его отпустили. После того как за задержанного вступился генсекретарь ведомства, запрос России оказался недействительным, пишет Financial Times.
Американо-британский финансист Уильям (Билл) Браудер, не раз высказывавший критические замечания в адрес Кремля, был задержан в Испании по запросу России, пишет Financial Times. Об этом сообщил сам Браудер на своей странице в Twitter.
Бывший финансист и автор книги, повествующей о «глубоко укоренившейся» в российском государстве коррупции, рассказал в соцсетях: «Срочно: только что в Мадриде меня задержала испанская полиция по ордеру российского отделения Интерпола. Сейчас направляемся в полицейский участок…» Как отметил Браудер, ему даже не сказали, в какой именно участок его везут.
Впрочем, чуть позже экс-финансист поделился: «Хорошие новости. Национальная полиция Испании выпустила меня, после того как генсекретарь Интерпола из Лиона посоветовал им не обращать внимания на новое объявление о розыске, присланное российским Интерполом. Россия уже 6-й раз пытается использовать Интерпол, чтобы меня поймать».
Как отмечает Financial Times, полиция Испании подтвердила, что Браудер был задержан, доставлен в полицейский участок для проверки по ордеру Интерпола, а затем отпущен, потому что запрос был уже недействителен. В Хоум-офисе Великобритании, гражданином которой является Браудер, пока ситуацию никак не прокомментировали. Зато министр иностранных дел страны Борис Джонсон написал в своём Twitter: «Только что поговорил с Биллом Браудером. Очень рад, что его уже отпустили. Москва должна сосредоточить свои силы на том, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве Магнитского».
Газета напоминает, что инвестиционный фонд бизнесмена Hermitage Capital Management некогда активно сотрудничал с Россией. Но когда Браудеру запретили въезд на российскую территорию, он начал выступать с резкой критикой в адрес Москвы, отмечает издание. Экс-финансист даже возглавил кампанию, в которой приняли участие некоторые западные страны, включая США и Великобританию, за введение в рамках закона Магнитского санкций в отношении определённых российских госслужащих — их активисты считают виновными в нарушении прав человека.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в Генпрокуратуру с просьбой обратить внимание на деятельность интернет-портала The Insider.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после отмены боя россиянина Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым.
Светлана Овчинина, жена российского космонавта Алексея Овчинина, который был членом экипажа совершившего аварийную посадку «Союза МС-10», в беседе с RT рассказала, что узнала об инциденте с кораблём от соседей.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT поделился мнением о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который рассказал, что 39 боевых бригад сформированы на крымском направлении.
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняло решение отменить бой между россиянином Зубайром Тухуговым и представителем Ирландии Артёмом Лобовым из-за беспорядков, произошедших на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила степень кандидата педагогических наук в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что на восточном и крымском направлениях сформированы 39 боевых бригад.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину и генеральному прокурору в связи с представлением прокуратуры Хакасии в региональный избирком об отмене регистрации Валентина Коновалова, кандидата в губернаторы республики от партии.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров в беседе с НСН оценил поведение молодого человека, бросившего банку в пассажира общественного транспорта в Москве.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были задержаны по подозрению в хулиганстве, обеспечены в изоляторе временного содержания только тем, что предусмотрено законом, заявил представитель ГУ МВД России по Москве Юрий Титов в эфире телеканала «Россия 1».
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев испытывает чувство стыда за драки, которые он вместе со своим другом нападающим «Зенита» Александром Кокориным устроили 8 октября.