Times: отравление в Солсбери сулит Абрамовичу серьёзные проблемы

Инцидент с отравлением бывшего российского двойного агента Скрипаля может обернуться серьёзными проблемами для российского олигарха Романа Абрамовича в связи с возможным принятием в Великобритании расширенной версии закона Магнитского, сообщает The Times. Издание отмечает, что в этом случае страна сможет определять происхождение средств, на которые были куплены активы бизнесменов.

Инцидент с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля может обернуться серьёзными проблемами для российского олигарха и владельца английского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича в связи с возможным принятием в Великобритании закона Магнитского, сообщает The Times.

Автор статьи указывает на то, насколько разными были условия, в которых проходили заседания по иску Бориса Березовского к Абрамовичу в Лондоне в 2011 году и по делу Сергея Магнитского в Москве в 2009 году, когда Магнитский предстал перед судом, избитый дубинками и лишённый сна.

Автор статьи также напоминает, что Магнитский был адвокатом владельца американского инвестиционного фонда Уильяма Браудера, который, по его словам, стал жертвой налогового мошенничества на ₤150 млн, из чего извлекли выгоду партнёры Владимира Путина. Магнитский, неоднократно называвший имя человека, на котором, по его мнению, лежит ответственность, был арестован. Кремль надеялся, что на этом история будет окончена.

Однако Браудер придерживался иного мнения. Именно он стал главным инициатором и сторонником принятия акта Магнитского — закона, который теперь мешает окружению Путина продолжать безнаказанно преследовать людей, отбирать у них капиталы и имущество, отмечает The Times.

Отмечается, что в США после принятия акта Магнитского десятки коррумпированных россиян лишились своих активов. Это стало чуть ли не единственной мерой, способной напугать «путинское правление воров». По мнению автора статьи, в Великобритании должна быть принята расширенная версия закона, для того чтобы никто из тех, кто обворовывает собственный народ, не мог рассчитывать на роскошную жизнь и привилегии в Лондоне.

«У каждого уважающего себя представителя режима Путина есть дорогой дом в Великобритании. Но важно помнить, что они купили эти большие дома на миллиарды, украденные у российского государства. И нашей обязанностью должна быть конфискация их домов, банковских счетов и акций», — приводит издание слова Браудера.

При этом одним из людей, которым принятие соответствующего закона может навредить, называется Абрамович. По словам автора статьи, аукцион, в результате которого Абрамович получил контроль над «Сибнефтью» и пополнил своё состояние на ₤8 млрд, был сфальсифицирован. Автор называет этот аукцион одной из сделок, в результате которых Ельцин раздавал российским олигархам природные богатства страны в обмен на поддержку и рекламу накануне выборов 1996 года.

В результате сделки Ельцин выиграл выборы, а Абрамович купил себе яхты, вертолёты, собственный Boeing и роскошные дома по всему миру. Кроме того, он приобрёл футбольный клуб «Челси», будучи уверенным в безопасности своих активов в Великобритании. Однако принятие расширенной версии акта Магнитского может в корне изменить ситуацию, так как государство впредь сможет определять происхождение средств, на которые были куплены активы бизнесменов.

Когда речь идёт о принятии в Великобритании аналога акта Магнитского, речь идёт не только о справедливости, но и о геополитике, потому что это едва ли не единственное оружие, имеющееся в арсенале страны, которого боятся Путин и его приближённые, сообщает The Times.