Times: отравление в Солсбери сулит Абрамовичу серьёзные проблемы

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National Interest: Су-35 — самый страшный кошмар для ВВС США National Interest
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Daily Mail: уэльский оркестр насладился гастролями в Крыму и разозлил Украину Daily Mail
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Der Spiegel: Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Германию Der Spiegel
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Победительница «Ролан Гаррос» 2010 года Скьявоне объявила о завершении карьеры
Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне объявила о завершении спортивной карьеры.
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Число разводов в России за десять лет уменьшилось на 15%
Количество расторгаемых браков за последние десять лет сократилось в России на 15%, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
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В России началась разработка двигателей для перспективных экранопланов
Предприятия «Ростеха» разрабатывают силовые установки для перспективных экранопланов. Об этом заявил индустриальный директор авиационного кластера корпорации Анатолий Сердюков.
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«Тоттенхэм» может провести весь сезон-2018/19 на «Уэмбли»
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» может быть вынужден проводить все домашние матчи сезона-2018/19 на «Уэмбли» из-за проблем со сдачей в эксплуатацию своего нового стадиона.
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Трамп заявил о предстоящей победе на выборах в 2020 году
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах в 2020 году.
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Джокович обыграл Миллмана и вышел в полуфинал US Open
Серб Новак Джокович одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису — US Open.
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Американская теннисистка Мэдисон Кис пробилась в полуфинал US Open
Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в полуфинал US Open, который проходит в Нью-Йорке.
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В России планируют возобновить производство самолёта-амфибии А-40
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) занимается проектом, предусматривающим возобновление производства в России самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос».
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В Москве 6 сентября ожидается до +25 °С
В Москве в четверг, 6 сентября, ожидается до +25 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Отдохнувший в Крыму депутат Рады назвал причины возвращения полуострова в Россию
Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий отдохнул в Крыму, после чего понял, почему жители региона проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.
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Трамп прокомментировал информацию о возможной замене Мэттиса
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис якобы покинет свой пост.
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Захарова рассказала о нестыковках на снимках подозреваемых в деле Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представленные британскими властями фотографии подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии имеют ряд нестыковок.
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Шведские депутаты выступили за блокировку строительства «Северного потока — 2»
Депутаты большинства шведских политических фракций выступили за блокировку строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
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СМИ: В российских офисах могут начать создавать детские комнаты
В России в офисах компаний могут начать создавать детские комнаты, чтобы россиянки получили возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях.
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Очередной межкорейский саммит пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября
Третий саммит КНДР и Южной Кореи пройдёт с 18 по 20 сентября в столице КНДР.
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Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 126
Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на северном японском острове Хоккайдо возросло до 126.
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Министр США заявила об обеспокоенности крушением американского однополярного мира
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что испытывает беспокойство, поскольку «однополярный мир Америки» под угрозой.
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В НБУ сообщили о сокращении объёмов международных резервов Украины почти на 3% за месяц
Национальный банк Украины заявил о сокращении объёмов международных резервов страны на 2,9% за месяц.
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Трамп призвал выдать автора статьи о тайно противодействующих ему чиновниках в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.
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Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России
Российская певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России в Европу.
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Актёр Кристофер Лоуфорд скончался в возрасте 63 лет
Американский актёр Кристофер Лоуфорд умер в возрасте 63 лет.
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Глава МИД Канады рассказала о прогрессе в переговорах по новому соглашению вместо NAFTA
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о достижении определённого прогресса в обсуждении заключения нового договора, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
МЧС России по Камчатскому краю сообщило о землетрясении магнитудой 4,9 в акватории Охотского моря у берегов Камчатки.
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Источник: отверстие в «Союзе» появилось, когда корабль был в полностью собранном состоянии
Отверстие от сверла в обшивке «Союза МС-09», которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось, когда корабль находился уже в собранном состоянии.
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Четыре человека погибли в результате крушения вертолёта в Чехии
Трое мужчин и одна женщина погибли при крушении вертолёта в чешском городе Пльзень.
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Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 87
Число получивших травмы из-за землетрясения и его последствий на северном японском острове Хоккайдо возросло до 87.
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СМИ: Родственница отравленных в Солсбери Скрипалей прокомментировала новые обвинения Лондона
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском Солсбери, Виктория Скрипаль прокомментировала заявление властей Британии о подозреваемых по делу о попытке убийства.
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В Японии после землетрясения отключилось внешнее питание на одной из АЭС
После землетрясения на северном японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС «Томари».
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Российский боксёр Саламов победил немца Либау в Грозном
Россиянин Умар Саламов победил в боксёрском поединке немца Дениса Либау нокаутом во втором раунде.
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Климкин прокомментировал заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление властей Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,4 на Хоккайдо
Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северном японском острове Хоккайдо.
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В Белом доме прокомментировали статью The New York Times о сопротивлении чиновников Трампу
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал The New York Times, в котором неназванный источник рассказывает о попытках чиновников администрации президента США Дональда Трампа ему противодействовать.
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Синоптики заявили об усилении урагана «Флоренс» до четвёртой категории
Американские синоптики заявили, что ураган «Флоренс» в Атлантике усилился до четвёртой категории.
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По меньшей мере 10 человек пострадали в результате землетрясения в Японии
По меньшей мере десять человек получили травмы в результате землетрясения на северном японском острове Хоккайдо.
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Американская делегация прибыла в Крым с трёхдневным визитом
Делегация из Соединённых Штатов в составе четырёх человек приехала в Крым. Ожидается, что на полуострове они проведут три дня.
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Глава МИД Германии обсудил с президентом Турции ситуацию в сирийском Идлибе
Глава МИД Германии Хайко Маас провёл переговоры с турецким лидером Реджепем Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в сирийском Идлибе.
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В пятом туре АПЛ пройдёт тестирование системы VAR
В матчах пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) пройдёт тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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Порошенко отреагировал на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал выводы властей Великобритании, что подозреваемые по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери являются российскими гражданами.
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США договорились с партнёрами защищать демократию от иностранного вмешательства
Представители разведок соглашения Five Eyes, в которое входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, договорились сотрудничать в блокировании иностранного вмешательства в свои демократические процессы.
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Победители «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» пропустят чемпионат мира по шоссейным велогонкам
Победители «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» Крис Фрум и Томас Герайнт пропустят чемпионат мира по шоссейным велогонкам.
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При взрывах в Кабуле погибли 20 человек и 60 получили ранения
По меньшей мере 20 человек погибли в результате двух взрывов в спортивном клубе в Кабуле, ещё 60 получили ранения. Кроме того, в результате произошедшего погибли два журналиста Tolo News.
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В Хабаровском крае завели дело после падения фрагмента кровли школы на ребёнка во время тайфуна
В Хабаровском крае завели уголовное дело по факту падения фрагмента кровли школы на ребёнка во время тайфуна «Джеби», сообщает телеканал «Звезда».
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Эксперт рассказал о возможных последствиях для Украины разрыва договора о дружбе с Россией
Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor рассказал о возможных последствиях для Украины разрыва договора о дружбе с Россией.
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В Удмуртии завели дело после изъятия более 900 патронов у местного жителя
У жителя Сарапульского района изъяли более 900 патронов к огнестрельному оружию, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
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Эксперт оценил начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии
Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной экономической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.
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В УЕФА подтвердили, что ЦСКА подал заявку на проведение домашних игр Лиги чемпионов в «Лужниках»
Московский футбольный клуб ЦСКА подал запрос на проведение домашних игр группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».
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Палата представителей США приняла законопроект, допускающий введение санкций за кибератаки
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении лиц и организаций, которые замешаны в киберпреступной деятельности.
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Антитеррористические учения пройдут 6 сентября в Кирове
Антитеррористические учения состоятся в четверг, 6 сентября, в Кирове, сообщает progorod43.ru.
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Эксперт оценил сообщения о продлении ЕС санкций в отношении России
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что подготовительный орган Совета ЕС одобрил решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России, которое ранее было согласовано на техническом уровне.