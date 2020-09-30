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WSJ: санкции Британии и Канады против Лукашенко говорят о растущем недовольстве Запада его действиями

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Канада и Великобритания ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных чиновников белорусского правительства, пишет The Wall Street Journal. Эти ограничительные меры — знак растущего на Западе недовольства тем, что власти Белоруссии подавляют протесты.
WSJ: санкции Британии и Канады против Лукашенко говорят о растущем недовольстве Запада его действиями
Reuters
Великобритания и Канада ввели санкции против белорусского президента Александра Лукашенко и высокопоставленных фигур в его правительстве, пишет The Wall Street Journal.
 
Как считает издание, этот шаг говорит о растущем на Западе недовольстве продолжающимся подавлением проходящих в Белоруссии мирных протестов против сомнительной победы Лукашенко на спорных выборах.
 
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Лукашенко и его союзников в многочисленных нарушениях прав человека при задержании и якобы пытках демонстрантов после состоявшихся 9 августа президентских выборов. Итоги этого голосования, по словам оппонентов Лукашенко и по мнению западных правительств, были сфальсифицированы в пользу белорусского лидера.
 
Александру Лукашенко, его сыну Виктору, который занимает пост советника по национальной безопасности, и шести другим высокопоставленным чиновникам был запрещён въезд в Великобританию, а британским финансовым учреждениям поручено заморозить все имеющиеся у них активы этих лиц.
 
«Мы не признаём результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечём к ответственности тех, кто виновен в насильственных действиях против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности — демократию и права человека», — подчеркнул Рааб.
 
Канада, в свою очередь, заморозила активы 11 человек, в том числе Лукашенко и его сына.
 
Канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна «не будет молча оставаться в стороне, поскольку правительство Белоруссии продолжает систематически нарушать права человека и не проявляет никаких признаков искренней приверженности поиску решения путём переговоров с оппозиционными группами».
 
Этот шаг Британии и Канады ознаменовал усиление карательных мер со стороны западных держав в отношении Лукашенко, против которого применены так называемые санкции Магнитского — комплекс мер, направленных на борьбу с коррупцией и грубыми нарушениями прав человека. Названы они так в честь юриста Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в московской тюрьме, где он оказался, как пишет издание, после того, как обвинил российских чиновников в мошенничестве.
 
США и Евросоюз также рассматривают вопрос о введении новых карательных мер в отношении Лукашенко и его режима, указывает The Wall Street Journal.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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