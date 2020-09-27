Макрон: Лукашенко должен уйти — он отказывается принимать «логику демократии»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен признать, что потерпел поражение на минувших президентских выборах, и уйти в отставку, заявил в интервью JDD французский лидер Эммануэль Макрон накануне своего визита в Литву. По мнению французского лидера, «положительную роль» в процессе «оживления демократии» в Белоруссии ещё может сыграть Москва.

Белорусский лидер Александр Лукашенко должен покинуть президентский пост, поскольку не понимает «логику демократии», продолжая держаться за власть, заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя продолжающиеся в Белоруссии протесты. Как подчёркивается в материале газеты, такое заявление господин Макрон сделал накануне своего визита в Вильнюс, который должен будет стать первой поездкой президента Франции в Прибалтику с 2001 года, когда регион посетил Жак Ширак.

«Происходящее в Белоруссии — это кризис власти, причём власти авторитарной, которая никак не может принять логику демократии и держится на месте силой, — цитирует господина Макрона газета. — Ясно, что Лукашенко должен уйти».

По мысли Макрона, чтобы добиться ухода белорусского президента, понадобится не только давление со стороны международного сообщества, но и участие России. «Россия поддерживает с Белоруссией очень близкие отношения, и, кстати говоря, большинство протестующих эту связь под сомнение не ставят, — подчеркнул французский лидер. — Я беседовал с Владимиром Путиным 14 сентября, в тот самый день, когда он принимал Лукашенко в Сочи. Я сказал ему, что Россия должна будет сыграть определённую роль, и эта роль может оказаться положительной, если он заставит Лукашенко признать истину, выраженную избирателями, и освободить политзаключённых. Это было две недели назад, но мы этой цели так и не достигли».

По данным Le Journal du Dimanche, в понедельник господин Макрон планирует выразить благодарность литовским властям за то, что они приняли у себя лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую; как напоминает корреспондент JDD, эта «смелая представительница оппозиции отказывается отступать перед насилием и, вопреки репрессиям, которые непрерывно обрушиваются на оппозиционных лидеров, продолжает призывать к диалогу с режимом Лукашенко». Вместе с тем, пока неясно, успеет ли французский президент встретиться с Тихановской лично. «Это не исключено, но в программе эта встреча не предусмотрена, если, конечно, госпожа Тихановская сама её не пожелает», — заявили журналисту в Елисейском дворце. Как отмечается в материале JDD, с Тихановской точно встретится глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан, который будет сопровождать господина Макрона в его поездке.

В беседе с корреспондентом JDD, французский лидер также признался, что впечатлён храбростью участников акций протеста Белоруссии. «Они понимают, какие риски на себя берут, выходя на улицу каждые выходные, и всё же они продолжают акции, чтобы оживить демократию в стране, которая так долго её была лишена. Особенное уважение внушают женщины, которые собираются каждую субботу», — приводит издание его слова. Как отмечается в материале газеты, как раз тому, «как научиться демократии и уважать её принципы», и будут посвящены дебаты, которые господин Макрон проведёт с учащимися ВУЗов Вильнюса во вторник утром.

Как пишет JDD, в таком контексте Франции предстоит решить «не самый безобидный дипломатический вопрос»: хотя господин Макрон ещё летом назначил на пост посла в Белоруссии Николя де Лакоста, и его кандидатуру уже одобрили в Минске, не вполне понятно, вправе ли дипломат вручать верительную грамоту господину Лукашенко — ведь власти ЕС уже не считают его легитимным лидером. Юристы министерства иностранных дел Франции как правило говорят, что Париж признаёт лишь легитимность стран, а не отдельных лидеров, однако в случае белорусского президента применить такой принцип будет «непросто», предупреждает корреспондент газеты.