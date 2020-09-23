Bild: из-за Кипра ЕС выставил себя посмешищем в ситуации с Белоруссией

Вето Кипра на санкции ЕС против окружения Александра Лукашенко обеспечило Брюсселю главный провал этого года, считает Bild. В результате ЕС ограничился лишь словами поддержки и букетом цветов для Светланы Тихановской, иронизирует издание. По мнению Bild, ситуация, когда одна маленькая страна может заблокировать внешнеполитическое решение всего европейского сообщества, неприемлема и оскорбительна.

Начиная с этой недели Кипр является страной, обеспечившей ЕС крупнейший провал этого года, пишет Bild. Вето Никосии не даёт Брюсселю ввести штрафные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко. В результате ЕС выставлен на посмешище: было сказано множество слов, но не предпринято никаких действий.

Как отмечает издание, необходимость штрафных мер признавала Еврокомиссия, почти все члены Европарламента и 26 из 27 правительств стран — членов ЕС. Несмотря на это, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель был вынужден констатировать «дезинтеграцию» европейской надёжности, заявив, что ситуацию можно будет исправить только в случае применения особых усилий на предстоящем внеочередном саммите ЕС.

При этом Кипр не выступает против санкций в отношении окружения Лукашенко, отмечает Bild, однако в Никосии настаивают, что санкции против Белоруссии должны быть введены одновременно с санкциями против Турции, за её агрессивные действия в газовом споре с Грецией и Кипром. Впрочем, по мнению Bild, это не оправдывает антиевропейского поведения Никосии. Однако провал остаётся на счету самого ЕС, поскольку за исключением Финляндии никто из стран-членов не решился поставить под сомнение принцип консенсуса ЕС в принятии внешнеполитических решений. Это означает, что для одобрения санкций против Минска по-прежнему требуется одобрение абсолютно всех стран ЕС: соответственно, несогласие лишь одного государства хватает для того, чтобы заблокировать весь процесс. В результате посетившей Брюссель Светлане Тихановской достался лишь букет бело-красных цветов.

Как в Брюсселе собираются объяснить той же Германии, крупнейшему донору ЕС, что внешняя политика ЕС решается в Никосии, задаётся вопросом Bild. Это то же самое, если бы немецкие небольшие города, вроде Дармштадта, Регенсбурга или Падерборна, могли блокировать решения федерального правительства Германии. Европа, в которой «хвостик вертит собачкой», неприемлема и является оскорблением для всех, кто верит в общеевропейскую идею, пишет Bild.