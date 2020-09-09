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FAZ: санкции ЕС против Белоруссии не могут вступить в силу из-за Кипра

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Санкции ЕС против окружения Александра Лукашенко пока не могут вступить в силу, пишет Frankfurter Allgemeine: сообщается, что причиной тому является позиция Кипра, отказывающегося поддержать белорусские санкции без введения штрафных мер против Турции.
FAZ: санкции ЕС против Белоруссии не могут вступить в силу из-за Кипра
Reuters

Запланированные ЕС санкции против окружения Александра Лукашенко пока не могут быть одобрены, сообщает Frankfurter Allgemeine. Согласно данным из СМИ, своё условие о введении штрафных мер выдвинул Кипр: в Никосии хотят, чтобы Брюссель сначала ввёл санкции против Турции.

Издание напоминает, что Кипр и Греция уже давно просят ЕС жёстко отреагировать на незаконные, с их точки зрения, работы Турции по разведке газа в восточной части Средиземного моря. Впрочем, остальные страны ЕС пока занимают выжидательную позицию. В конце августа глава МИД Кипра Никос Христодулидис, отвечая на вопрос о том, поддержит ли его страна санкции против Белоруссии без введения антитурецких санкций, заявил: «Мы не хотим двойных стандартов».
 
Для Брюсселя поведение Кипра является неприемлемым, пишет Frankfurter Allgemeine: в ЕС уже не раз анонсировали, что санкции против Белоруссии могут скоро вступить в силу. С помощью штрафных мер в Брюсселе рассчитывают усилить давление на руководство страны и показать свою солидарность с населением.
 
Начиная с 9 августа, на территории Белорусии проходят демонстрации и забастовки против Александра Лукашенко, напоминает Frankfurter Allgemeine. Причиной протестов стали обвинения в фальсификации выборов, по итогу которых Лукашенко получил 80,1% голосов.
 
Санкции ЕС направлены против нескольких десятков людей, обвиняемых в фальсификациях на выборах, а также в жёстком подавлении мирных протестов, пишет издание. При этом самого Лукашенко в списке нет, поскольку ЕС оставляет себе пространство для возможного ужесточения штрафных мер. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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