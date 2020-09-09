FAZ: санкции ЕС против Белоруссии не могут вступить в силу из-за Кипра

Санкции ЕС против окружения Александра Лукашенко пока не могут вступить в силу, пишет Frankfurter Allgemeine: сообщается, что причиной тому является позиция Кипра, отказывающегося поддержать белорусские санкции без введения штрафных мер против Турции.
Запланированные ЕС санкции против окружения Александра Лукашенко пока не могут быть одобрены, сообщает Frankfurter Allgemeine. Согласно данным из СМИ, своё условие о введении штрафных мер выдвинул Кипр: в Никосии хотят, чтобы Брюссель сначала ввёл санкции против Турции.
Издание напоминает, что Кипр и Греция уже давно просят ЕС жёстко отреагировать на незаконные, с их точки зрения, работы Турции по разведке газа в восточной части Средиземного моря. Впрочем, остальные страны ЕС пока занимают выжидательную позицию. В конце августа глава МИД Кипра Никос Христодулидис, отвечая на вопрос о том, поддержит ли его страна санкции против Белоруссии без введения антитурецких санкций, заявил: «Мы не хотим двойных стандартов».
Для Брюсселя поведение Кипра является неприемлемым, пишет Frankfurter Allgemeine: в ЕС уже не раз анонсировали, что санкции против Белоруссии могут скоро вступить в силу. С помощью штрафных мер в Брюсселе рассчитывают усилить давление на руководство страны и показать свою солидарность с населением.
Начиная с 9 августа, на территории Белорусии проходят демонстрации и забастовки против Александра Лукашенко, напоминает Frankfurter Allgemeine. Причиной протестов стали обвинения в фальсификации выборов, по итогу которых Лукашенко получил 80,1% голосов.
Санкции ЕС направлены против нескольких десятков людей, обвиняемых в фальсификациях на выборах, а также в жёстком подавлении мирных протестов, пишет издание. При этом самого Лукашенко в списке нет, поскольку ЕС оставляет себе пространство для возможного ужесточения штрафных мер.
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