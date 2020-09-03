Die Welt: «белорусская иллюзия» Европы вновь развеялась, но санкции не помогут

Европа вновь разочаровалась в возможности перемен в Белоруссии, и теперь планирует принять санкции, пишет Die Welt. Однако, как показывает история, штрафные меры не только не помогут в свержении главы государства Александра Лукашенко, но могут даже усугубить ситуацию. Они ударят в первую очередь по обычным людям, а президента только утвердят в его выборе в пользу России.

Европейский союз собирается принять антибелорусские санкции, пишет Die Welt. Но для президента страны Александра Лукашенко эта не в новинку. История принятия и отмены Брюсселем штрафных мер против Минска очень богата. В ней были этапы отчуждения восточноевропейской страны от своих западных соседей, а были и этапы сближения, спровоцированные торговыми конфликтами с Москвой и страхом Лукашенко утратить контроль в отношениях с главой Кремля Владимиром Путиным.

Первые санкции были приняты в 2004 году, напоминает издание. Они стали реакцией на загадочное исчезновение двух политических конкурентов главы государства в 1999-2000 годах. В 2011 году ЕС ввёл эмбарго на поставки оружия, которое может быть использовано для осуществления репрессий внутри страны.

В последнее же время складывалось впечатление, что после «аннексии»* Крыма и войны на востоке Украины Белоруссия готова идти на диалог с Западом. Всё указывало на оттепель. Лукашенко принимал у себя в стране участников минских переговоров. В ответ на «русский мир» Путина Лукашенко занялся укреплением белорусской идентичности и языка. Четыре с половиной года назад казалось, что санкции ЕС будут полностью отменены. В феврале 2016 года союз отказался от штрафных мер, принятых из-за спорных выборов в 2010 году. Также стороны подписали соглашение об упрощении визового режима.

Но, если судить по тому, что сейчас происходит на улицах Минска, надежды на улучшение ситуации с правами человека в стране не оправдались. «Вечная белорусская иллюзия» Европы превратилась в разочарование. И это происходит уже не в первый раз, напоминает Die Welt. После «робкой попытки» внутриполитической либерализации и сближения с ЕС в 2009-2010 годах Лукашенко в страхе потерять власть вновь затянул гайки. Сейчас же история повторяется. И за очередным флиртом с Западом следует новая волна внутриполитических репрессий и сближение с Москвой.

При этом есть все основания полагать, что экономические санкции не только не помогут в свержении «белорусской диктатуры», а только усугубят ситуацию. И даже персональные штрафные меры могут уменьшить шансы ЕС и оппозиции на выстраивание диалога с Минском. Получается, что Европа, с одной стороны, вынуждена действовать, но в то же время обладает ограниченным пространством для принятия каких-либо мер. И не потому, что европейцы нерешительны, подчёркивает издание. Просто у Брюсселя есть основания сомневаться в эффективности санкций и признать геополитическую реальность: Москва для Минска — более важный партнёр.

Впрочем, в этот раз Брюссель может пойти на крайние меры и больно ударить по Лукашенко, остановив финансирование со стороны Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Но это также навредит экономике страны и соответственно обычным людям. Момент для диалога с Лукашенко итак уже, похоже, упущен. Он вновь повернулся к Москве. И новые санкции только утвердят его в сделанном выборе, заключает издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).