Вести: на Украине пытались взорвать поезд с топливом из Белоруссии

В Житомирской области Украины во время движения поезда, транспортировавшего горюче-смазочные материалы из Белоруссии, произошёл взрыв. Как передают «Вести», в результате были повреждены рельсы, обошлось без жертв. Следователи СБУ квалифицировали произошедшее как теракт.
В Житомирской области на перегоне Сокорики — Бехи во время движения поезда Барбары — Коростень, который транспортировал из Белоруссии 64 вагона с горюче-смазочными материалами, произошёл взрыв. Как пишут «Вести», об этом сообщил глава Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.
В результате взрыва были повреждены рельсы. Обошлось без жертв. Движение поездов в этом направлении остановили.
«К счастью, поезд не был повреждён. Это спасло близлежащие деревни от катастрофы. Держу ситуацию на личном контроле. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции», — написал Бунечко.
По его словам, ремонтные бригады срочно ремонтируют разрушенные пути. Следователи СБУ начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, происшествие квалифицировали как теракт.
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