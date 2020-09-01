Вести: на Украине пытались взорвать поезд с топливом из Белоруссии

В Житомирской области Украины во время движения поезда, транспортировавшего горюче-смазочные материалы из Белоруссии, произошёл взрыв. Как передают «Вести», в результате были повреждены рельсы, обошлось без жертв. Следователи СБУ квалифицировали произошедшее как теракт.

В Житомирской области на перегоне Сокорики — Бехи во время движения поезда Барбары — Коростень, который транспортировал из Белоруссии 64 вагона с горюче-смазочными материалами, произошёл взрыв. Как пишут «Вести», об этом сообщил глава Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

В результате взрыва были повреждены рельсы. Обошлось без жертв. Движение поездов в этом направлении остановили.

«К счастью, поезд не был повреждён. Это спасло близлежащие деревни от катастрофы. Держу ситуацию на личном контроле. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции», — написал Бунечко.

По его словам, ремонтные бригады срочно ремонтируют разрушенные пути. Следователи СБУ начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, происшествие квалифицировали как теракт.