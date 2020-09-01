Вести Оригинал

Вести: на Украине пытались взорвать поезд с топливом из Белоруссии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Житомирской области Украины во время движения поезда, транспортировавшего горюче-смазочные материалы из Белоруссии, произошёл взрыв. Как передают «Вести», в результате были повреждены рельсы, обошлось без жертв. Следователи СБУ квалифицировали произошедшее как теракт.
Вести: на Украине пытались взорвать поезд с топливом из Белоруссии
Facebook
В Житомирской области на перегоне Сокорики — Бехи во время движения поезда Барбары — Коростень, который транспортировал из Белоруссии 64 вагона с горюче-смазочными материалами, произошёл взрыв. Как пишут «Вести», об этом сообщил глава Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.
 
В результате взрыва были повреждены рельсы. Обошлось без жертв. Движение поездов в этом направлении остановили.
 
«К счастью, поезд не был повреждён. Это спасло близлежащие деревни от катастрофы. Держу ситуацию на личном контроле. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции», — написал Бунечко.
 
По его словам, ремонтные бригады срочно ремонтируют разрушенные пути. Следователи СБУ начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, происшествие квалифицировали как теракт. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Вести Украина Европа
теги
Белоруссия взрыв расследование Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров