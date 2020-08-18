ERR: швейцарская команда выбыла из престижной велогонки в Италии из-за украденных велосипедов

Команду велосипедисток из Швейцарии обокрали в гостинице в Болонье, куда они прибыли для участия в знаменитой итальянской велогонке «Джиро дель Эмилия». Из-за кражи семи профессиональных велосипедов руководство команды приняло решение отказаться от участия в турнире. За возврат велосипедов предлагают вознаграждение в €5000, сообщает ERR.

Женская команда швейцарского профессионального клуба Equipe Paule Ka не сможет принять участие в знаменитой итальянской велогонке «Джиро дель Эмилия», поскольку у команды украли велосипеды. Кража семи профессиональных велосипедов Chapter2 Huru и Rere произошла в расположенной в Болонье гостинице, сообщила команда в понедельник на своей странице в Facebook.



«У нас не осталось времени, чтобы купить новые велосипеды спортсменкам. Руководство команды решило, что нам не остается ничего иного, кроме отказа от участия в соревновании», — говорится в сообщении.



Команда предложила награду в €5000 за возврат украденных велосипедов.



«Джиро дель Эмилия» (итал. Giro dell'Emilia) — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской провинции Эмилия-Романья. Проводится с 1909 года и является одной из самых престижных велогонок в Италии. С 2005 года входит в календарь Европейского тура UCI, имеет категорию 1.HC. Также является одной из гонок Велошоссейного кубка Италии.



Дата публикации 18 августа 2020 года.