ERR: швейцарская команда выбыла из престижной велогонки в Италии из-за украденных велосипедов

03:00
Сын погибшего Захарова попросил для Ефремова максимального наказания
Младший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, попросил суд назначить актёру максимальное наказание.
03:00
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии в рамках телефонного разговора.
03:00
Пять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Волгограде
В результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем в Волгограде пострадали пять человек.
03:00
В Минске рассказали о работе телевидения на фоне забастовки
Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что белорусское телевидение работает в обычном режиме, несмотря на то что часть сотрудников Белтелерадиокомпании объявили забастовку.
03:00
Эксперт прокомментировала травмы погибшего в ДТП с участием Ефремова
Эксперт в Пресненском суде Москвы прокомментировала травмы Сергея Захарова, которые он получил в результате ДТП с участием автомобиля актёра Михаила Ефремова.
03:00
Зеленский назначил экс-премьера Украины в группу по Донбассу
Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра страны Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу.
03:00
СМИ: «Фенербахче» договорился с «Локомотивом» об аренде Смолова
Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» достиг договорённости с московским «Локомотивом» об аренде нападающего Фёдора Смолова.
03:00
В Литве зафиксировано 38 новых случаев коронавируса за сутки
В Литве зафиксировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.
03:00
Спарринг-партнёр Макгрегора считает, что ирландский боец заслужил реванш с Нурмагомедовым
Питер Куилли, спарринг-партнёр экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, высказал мнение, что ирландский боец заслужил реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
03:00
Роспотребнадзор разрешил проведение IV международного Пермского марафона
Роспотребнадзор разрешил проведение IV международного Пермского марафона, он пройдёт 5 и 6 сентября.
03:00
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Оренбургом
Один человек погиб и ещё семеро были госпитализированы после того, как автобус съехал в кювет в Оренбургской области.
03:00
Москалькова считает полезным создание группы по защите прав СМИ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает полезным создание рабочей группы по мониторингу нарушений прав СМИ и разработке механизмов их защиты.
03:00
СМИ: В «Лацио» остались крайне недовольны переходом Сильвы в «Реал Сосьедад»
Руководство римского футбольного клуба «Лацио» осталось крайне недовольно решением испанского полузащитника Давида Сильвы подписать контракт с «Реал Сосьедад».
03:00
В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1155 человек
В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1155 человек, всего с начала пандемии вылечились почти 200 тыс. человек.
03:00
Гэтжи заявил, что готов провести все пять раундов боя с Нурмагомедовым
Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал, что он готов провести полные пять раундов титульного поединка с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
03:00
ФФККР назвала критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила критерии отбора на предстоящий чемпионат страны 2021 года.
03:00
В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»
В столице завершился первый сезон проекта «Московский киберспорт». За три месяца работы было зарегистрировано 58 тыс. заявок на участие в турнирах.
03:00
Министр обороны Великобритании прибыл в Киев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает посольство Великобритании на Украине.
03:00
МИД Белоруссии анонсировал ряд переговоров с участием Макея
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 18 августа планирует провести ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран.
03:00
В Томске бесплатным питанием обеспечат около 28 тысяч учеников начальных классов
В Томске бесплатным горячим питанием обеспечат около 28 тыс. учеников начальных классов.
03:00
В Челябинской области начались учения с участием 8 тысяч танкистов
В Челябинской области начались военные учения с участием около 8 тыс. военнослужащих танковой дивизии Центрального военного округа.
03:00
ВФЛА ещё не определила дату очередного заседания комиссии по восстановлению членства в World Athletics
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не определилась с датой проведения очередного заседания комиссии по восстановлению членства организации в World Athletics.
03:00
У Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде
Состояние здоровья актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в Москве, позволяет ему участвовать в заседании суда. Об этом заявила судья Пресненского суда, где слушается дело в отношении актёра.
03:00
Минспорт приостановил аккредитацию Федерации хоккея на траве России
Министерство спорта приостановило действие государственной аккредитации Федерации хоккея на траве России (ФХТР).
03:00
В России за сутки вылечились от коронавируса 6527 человек
В России за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 6527 пациентов, общее число выздоровевших — 742 628. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
03:00
Лукашенко наградил медалями ряд белорусских силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил медалью «За безупречную службу» более 300 представителей силовых ведомств страны.
03:00
За сутки в России скончались 132 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 132 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
03:00
В России за сутки выявлено 4748 новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 4748 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 932 493. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
03:00
Агент высказался о возможном возвращении Гвардиолы в «Барселону»
Хосе Мария Оробитг, агент главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, прокомментировал слухи о возможном возвращении испанского специалиста в каталонскую «Барселону».
03:00
Приморский академический драмтеатр во Владивостоке 25 сентября открывает новый сезон
Приморский академический драматический театр имени Горького во Владивостоке 25 сентября открывает новый сезон.
03:00
В Госдуме оценили предложение закрыть кальянные до конца года
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT идею ограничить работу кальянных до конца 2020 года во избежание распространения коронавируса.
03:00
Число случаев коронавируса в Киргизии достигло 42 146
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии возросло на 155 и достигло 42 146.
03:00
Специалисты Роскачества провели исследование школьных блузок
Специалисты Роскачества составили рейтинг блузок для школьниц и пришли к выводу, что более половины исследованных образцов не дышат и не пропускают влагу.
03:00
Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе
Чемпион UFC в полутяжёлом весе американский боец Джон Джонс сообщил, что официально отказался от своего титула.
03:00
Давид Сильва перешёл в «Реал Сосьедад»
Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» объявил о подписании контракта с 34-летним полузащитником Давидом Сильвой.
03:00
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 18 августа, рубль растёт к евро и к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Ефремова увезли в суд на заседание по делу о ДТП
Сотрудники ФСИН увезли в Пресненский районный суд Москвы актёра Михаила Ефремова.
03:00
Мишустин встретился с Дегтярёвым
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.
03:00
СМИ: Куман попросил «Барселону» купить ван де Бека
Каталонский футбольный клуб «Барселона» уже в летнее трансферное окно может купить полузащитника амстердамского «Аякса» Донни ван де Бека.
03:00
Число случаев коронавируса на Украине достигло 94 436
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 1616 и достигло 94 436.
03:00
В «Барселоне» подтвердили переговоры с Куманом
Генеральный директор каталонского футбольного клуба «Барселона» Оскар Грау провёл переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.
03:00
Новак переносит коронавирус бессимптомно
Глава Минэнерго России Александр Новак переносит заболевание COVID-19 бессимптомно, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Голант.
03:00
«Бостон» победил «Филадельфию» в матче плей-офф НБА, Тэйтум оформил дабл-дабл
«Бостон Селтикс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Почти 33 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 32,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.
03:00
Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Мишустин сообщил о положительном тесте на коронавирус у Новака
Тест министра энергетики России Александра Новака на коронавирус показал положительный результат. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
03:00
Под Оренбургом пассажирский автобус попал в ДТП
Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе М5 «Урал» в районе Оренбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области.
03:00
«Колорадо» увеличил преимущество над «Аризоной» в серии плей-офф Кубка Стэнли
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
03:00
«Сент-Луис» без Тарасенко сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Ванкувером»
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
03:00
Более 80 человек вылетели из Израиля в Москву вывозным рейсом
Более 80 человек вылетели во вторник, 18 августа, вывозным рейсом из аэропорта имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива в Москву, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Израиле Александр Гаврилов.