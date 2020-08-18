ERR Оригинал

ERR: швейцарская команда выбыла из престижной велогонки в Италии из-за украденных велосипедов
Команду велосипедисток из Швейцарии обокрали в гостинице в Болонье, куда они прибыли для участия в знаменитой итальянской велогонке «Джиро дель Эмилия». Из-за кражи семи профессиональных велосипедов руководство команды приняло решение отказаться от участия в турнире. За возврат велосипедов предлагают вознаграждение в €5000, сообщает ERR.
ERR: швейцарская команда выбыла из престижной велогонки в Италии из-за украденных велосипедов
Facebook

Женская команда швейцарского профессионального клуба Equipe Paule Ka не сможет принять участие в знаменитой итальянской велогонке «Джиро дель Эмилия», поскольку у команды украли велосипеды. Кража семи профессиональных велосипедов Chapter2 Huru и Rere произошла в расположенной в Болонье гостинице, сообщила команда в понедельник на своей странице в Facebook.

«У нас не осталось времени, чтобы купить новые велосипеды спортсменкам. Руководство команды решило, что нам не остается ничего иного, кроме отказа от участия в соревновании», — говорится в сообщении. 

Команда предложила награду в €5000 за возврат украденных велосипедов. 

«Джиро дель Эмилия» (итал. Giro dell'Emilia) — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской провинции Эмилия-Романья. Проводится с 1909 года и является одной из самых престижных велогонок в Италии. С 2005 года входит в календарь Европейского тура UCI, имеет категорию 1.HC. Также является одной из гонок Велошоссейного кубка Италии. 

Дата публикации 18 августа 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ERR Эстония Европа
теги
велосипед гонки Европа Италия кража расследование сборная спорт спортсмен транспорт Швейцария
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров