Fox News: юрист из ФБР, стоявший у истоков «рашагейта», уличён в подделке документов

Прокурор Джон Дарем, проводящий проверку в отношении «российского дела», выдвинул первое обвинение, сообщает Fox News. Как ожидается, бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признается в том, что подделал документы с целью получить разрешение на слежку за бывшим советником избирательного штаба Трампа. Конгрессмен Девин Нунес напоминает, что вина за сфабрикованную историю о «сговоре» Трампа с Россией лежит не только на ФБР, но и на американских СМИ.

Это первое уголовное дело, ставшее результатом проводимой Джоном Даремом проверки. Ожидается, что бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признает себя виновным в подделке документа для обоснования наблюдения за бывшим советником избирательного штаба Трампа. За комментарием обратимся ко второму человеку в комитете платы представителей по разведке, конгрессмену-республиканцу Девину Нунесу. Спасибо, что нашли для нас время, конгрессмен.



С самого начала вы поднимали эту тему, когда она была ещё непопулярна. Вас очень критиковали, когда это только началось. Теперь, когда в расследовании Дарема есть первое признание, следует ли нам ожидать новых? Введите нас в курс дела.



ДЕВИН НУНЕС, конгрессмен США: Конечно, мы на это надеемся. Я хотел бы, чтобы все знали, что это — один из главных юристов, вовлечённых в самые разные аспекты того, что происходило в этой «российской» истории, сфабрикованной во вред американскому народу, Республиканской партии, а также самому президенту и его команде.



Важно помнить, что это — тот юрист, которого я однажды назвал «франкоговорящим* юристом». Это он сказал: «Viva le resistance (Да здравствует сопротивление. — ИноТВ)», — когда его спросили, намерен ли он уйти в отставку. Он также очень беспокоился о том, стоит ли его имя на многих из этих документов… Так что сразу после выборов он явно знал, что у него проблемы.



По-моему Дарем позволяет ему отделаться крайне легко. Можно выдвинуть множество обвинений, наверняка и в заговоре, и в уничтожении улик. Итак, могу предположить, что он будет сотрудничать (со следствием. — ИноТВ), а может быть, и нет, но это хороший первый шаг.



А каким, по вашему мнению, конгрессмен, будет следующий шаг. Новые разоблачения обмана? Поделитесь догадками.



ДЕВИН НУНЕС: Если послушать, что говорил на днях генпрокурор Барр в интервью Марку Левину… Кажется, в прошлое воскресенье, примерно неделю тому назад… Мне показалось, он упомянул… Он говорил в том духе, что здесь есть много заговоров, которые надо распутать.



Вот о чём людям не следует забывать. Коррупция здесь была такой масштабной и всеобъемлющей, она охватила не только ФБР и Минюст, но и национальный комитет Демократической партии, избирательный штаб Клинтон, многочисленных агентов, иностранных шпионов. Но все говорят… СМИ продолжают говорить о России, России, России, тогда как они сами причастны к этому фиаско. Они получили досье (на Трампа. — ИноТВ). Есть также очень популярный левый аналитический центр в Вашингтоне под названием Брукингский инситут, они во всём этом по колено. Министерство обороны передавало деньги организации в Кембридже, которая шпионила за избирательным штабом Трампа. Так что здесь много движущихся частей.



Я надеюсь, что хотя бы до выборов у нас будет полный доклад обо всём, что я только что упомянул, чтобы мы по крайней мере знали, что именно произошло. На этом основании многие должны предстать перед судом. Но главное: нам нужна правда.



Дата выхода в эфир 16 августа 2020 года.



* Конгрессмен Нунес ошибочно называет распространённую в США фразу «Viva le resistance» французской (прим. ИноТВ).