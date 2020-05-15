Fox News: сенатор, отличившийся в «российском деле», попался на финансовых махинациях

Сенатор США Ричард Бёрр ушёл с поста председателя комитета сената по разведке, после того как ФБР начало проверку его финансовых операций, передаёт Fox News. В преддверии обвала фондового рынка Бёрр распродал почти все свои ценные бумаги, но не предупредил общественность о надвигающемся кризисе. Однако некоторые в Вашингтоне недовольны уголовным преследованием сенатора, много сделавшего для расследования в отношении России, сообщает телеканал.

До чего сильно помешательство у помешанных на России? Настолько сильно, что сегодня они защищают сенатора Ричарда Бёрра от обвинений в инсайде, потому что считают, что в российском деле он был на их стороне. Это какое-то безумие! Подробности — после перерыва.



Миллионы американцев серьёзно пострадали от мартовского обвала фондового рынка. 18 марта было низшей точкой. Но у сенатора Ричарда Бёрра всё было отлично: он распродал практически все свои активы в середине февраля — вышел в наличные, как говорят на Уолл-стрит. А потом он сидел сложа руки и ничего не говорил, в то время как высокопоставленные государственные чиновники уверяли нас, что всё хорошо и волноваться не стоит.



Похоже на использование конфиденциальной информации для извлечения прибыли. Бёрр это отрицает. Он утверждает, что просто блестяще умеет подгадать момент для операций на рынке. Его последняя работа в частном секторе заключалась в продаже газонокосилок, так что это, вероятно, правда!



Но вот ФБР, похоже, в это не верит. Вчера в рамках расследования они изъяли его мобильный телефон. Они приходили к нему домой! И нам, конечно же, не терпится узнать, что они обнаружили.



Сегодня Бёрр наконец ушёл с поста председателя сенатского комитета по разведке. По крайней мере, на время расследования. Это хорошая новость. Это должно было произойти два месяца назад, но (лидер большинства в сенате США. — ИноТВ) Митч Макконнелл отказывался его убрать.



Но вот в чём странность. Весьма примечательно в этой истории то, что некоторые в Вашингтоне недовольны. Почему они поддерживают Ричарда Бёрра? Ну, по той же причине, по которой они отступали от многих других принципов и от здравого смысла. Из-за России!



Редактор Mother Jones Марк Фоллман сделал следующее зловещее заявление, цитирую: «Это расследование… заставляет задуматься о том, почему мишенью Билла Барра (генерального прокурора) стал тот самый влиятельный республиканец, который подтверждал легитимность расследования в отношении России». Хм…



Итак, Ричард Бёрр был одним из целого ряда республиканцев, позволявших этому абсурду тянуться три года. Так что, разумеется, ему полагается неприкосновенность, против него нельзя вести расследование! Такова их позиция. Безумие!



Но в конце-то концов липовое «российское» дело началось не из-за Ричарда Бёрра и уж точно не из-за обыденного телефонного разговора Майка Флинна с российским послом. Его создала уходящая администрация Обамы в сговоре с прессой и так называемым разведывательным сообществом, а также с правоохранителями из ФБР.



Дата выхода в эфир 14 мая 2020 года.