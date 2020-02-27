После допросов ФБР бежала из США: ФБР пыталось подставить экс-сотрудницу Белого дома во время «рашагейта»

Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Троя Макфарланд заявляет, что ФБР пыталось её «подставить» в рамках «российского расследования». По её словам, американские спецслужбы хотели выставить её связующим звеном между Дональдом Трампом, Майклом Флинном и Россией.

Я хотел бы, чтобы вы рассказали нашим зрителям, как с вами обходились люди (спецпрокурора Минюста США. — ИноТВ) Мюллера, потому что это было нехорошо. Расскажите.



КЭТЛИН ТРОЯ МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Я была в администрации Трампа, я была одной из первых, кто поддержал его, и через пять месяцев я покинула Вашингтон, покинула Белый дом и вернулась в свой дом на Лонг-Айленде.



Однажды утром в мою дверь постучали, позвонили на мобильный: «Мы у вашего дома, можно войти?» Я была дома одна. Я сказала двум агентам ФБР, которые объявили, что участвуют в расследовании Мюллера… Я сказала: «Я никогда не встречалась ни с какими русскими. Я удивлена вашим приходом. Но я больше, чем кто бы то ни было, хочу выяснить, что замышляли русские, я ведь эксперт по внешней политике. Так что заходите».



После этого они задали мне ряд вопросов. В самом начале я спросила: «Мне нужен адвокат? Меня в чём-то подозревают или как?». «Ну, мы не можем сказать вам не звать адвоката, но мы пришли просто задать несколько вопросов, вы свидетель, который может сообщить факты, мы не ведём расследование в отношении вас. Просто расскажите нам об обстоятельствах, о том, что думали в администрации во время переходного периода». И я была очень откровенна.



Через несколько часов они ушли… И я потом думала вот о чём, Стюарт… Главный из агентов ФБР сказал: «Спасибо, вы так щедро поделились своим временем. Это было хорошо для нас, но это было хорошо и для вас». Это должно было меня насторожить! Как бы то ни было, я встречалась с ними снова и снова, несколько раз. Я советовалась с адвокатами, у меня не было адвоката наготове на такой случай. И мы все были согласны с тем, что, если бы я потребовала присутствия адвоката, сложилось бы впечатление, будто я сделала что-то не так. А ведь я ничего плохого не делала!



В конечном итоге комиссия Мюллера, как сообщала пресса, захватила все мои записи, и не только мои. Текстовые сообщения, мобильные телефоны, информацию о звонках. Потом собрали все эти данные в журналы толщиной шесть дюймов и просматривали день за днём, минуту за минутой. «О чём это текстовое сообщение? Как насчёт этого звонка? С кем вы говорили?» Я сказала: «Можно мне посмотреть мои файлы? Можно посмотреть, на что вы смотрите?» «Нет-нет, у нас так дела не делаются!»



По сути, они экзаменовали меня по моим записям. Если бы я допустила одну ошибку, перепутала дни, или телефонные звонки, или адресатов сообщений, они могли бы повернуться ко мне и сказать: «Знаете, мы вам не верим». Мне приходилось доказывать им, что я невиновна. Потому что у них была вся власть, все записи, все ресурсы.



В конце концов я наняла лучшего в мире адвоката, лучшего в стране — Боба Джиффру, главного по судебной практике в Sullivan&Cromwell, и он помог мне пройти через это. Но они (агенты ФБР. — ИноТВ) меня подставили. Чего они хотели, так это уличить меня в каком-то преступлении, по ходу дела они бы решили, в каком именно. Но главное: они хотели, чтобы я сдала Трампа. Потому что им хотелось, чтобы я была недостающим звеном между Дональдом Трампом, Майком Флинном и русскими.



Потом они мне сказали… По сути, они предоставили мне выбор. И я в конечном итоге решила: «Вам придётся предъявить мне какие-то обвинения. Я не стану лгать, не стану придумывать про других и не стану признаваться в преступлениях, которых не совершала». И я знала, Стюарт, что это грозит мне банкротством и десятками… и годами судебных разбирательств.



В конце они, скажем так, оставили меня в покое, потому что я не давала им то, чего они хотели. Не могла дать им то, чего они хотели. И они переключились на порнозвезду. Но тогда уже я была настолько травмирована всем этим, что бежала из страны.



Это что-то из ряда вон выходящее, Кейти…



КЭТЛИН ТРОЯ МАКФАРЛАНД: Да.



…то, как вы пострадали от людей Мюллера! Жаль, у нас не так много времени. Я рад, что вы вручили мне свою книгу, потому что я её прочту. И я хочу снова видеть вас в этой программе, как можно чаще, чтобы люди знали, что американские власти обошлись с вами бесчестно!



КЭТЛИН ТРОЯ МАКФАРЛАНД: Спасибо.



Пожалуйста, Кейти. Поскорее приходите снова.



КЭТЛИН ТРОЯ МАКФАРЛАНД: Я приду.



Дата выхода в эфир 25 февраля 2020 года.