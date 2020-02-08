Fox News: конгрессмен США призвал сажать «грязных копов» в тюрьму за «российское расследование»

Выступая в Белом доме после своего оправдания в сенате, президент США Дональд Трамп, не стесняясь в выражениях, ругал тех, кто вёл против него расследования, сообщает Fox News. По мнению конгрессмена-республиканца Стивена Скэлиса, люди в руководстве ФБР должны ответить за то, что пытались скомпрометировать Трампа «рашагейтом».

После провала импичмента люди, стоявшие у истоков «российского расследования» и злоупотребившие полномочиями ради свержения Дональда Трампа, должны поскорее отправиться за решётку — такое мнение в эфире Fox News выразил парламентский организатор республиканцев в палате представителей конгресса США Стивен Скэлис.



Заявление конгрессмена прозвучало в четверг, в тот же вечер, когда Трамп праздновал своё оправдание в сенате, пишет Fox News.



«Президент сегодня был очень откровенен. Ясно, что он был сосредоточен на выполнении своей работы. Но, по-моему, сегодня было важно, что он указал на некоторых нечистых на руку людей, в том числе на грязных копов, которые никуда не делись», — отметил Скэлис. По-видимому, конгрессмен имел в виду «лиц в высшем руководстве федеральных правоохранительных органов», говорится в статье на сайте Fox News.



Выступление Трампа в Белом доме охватило целый ряд тем. Так, американский лидер припомнил, как «уволил эту гадину» Джеймса Коми с поста директора ФБР, после чего «поднялась адская шумиха». Так называемое «российское дело» Трамп и вовсе охарактеризовал непечатным словом.



Ранее в среду сенат США оправдал президента по обеим статьям импичмента.



Конгрессмен Скэлис заявил Fox News, что с нетерпением ждёт доклада федерального прокурора штата Коннектикут Джона Дарема, которому Минюст США поручил проверку истоков «российского расследования».



«Людей необходимо призвать к ответу, — приводит новостной сайт слова Скэлиса. — Они злоупотребляют полномочиями, чтобы в буквальном смысле убрать кандидата в президенты Соединённых Штатов. Люди должны сесть в тюрьму».



Республиканец выразил надежду, что Дарем «назовёт имена». Кроме того, Скэлис заявил, что доклад федерального прокурора должен реабилитировать «99 процентов» простых сотрудников ФБР — «хороших людей». По словам конгрессмена, «гнилые яблоки» могут скомпрометировать всё бюро.