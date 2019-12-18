Fox News: после «рашагейта» импичмент был неизбежен — электорат демократов жаждал крови

За годы расследования «сговора» Трампа с Россией демократы довели своих сторонников до такого исступления, что отказаться от идеи импичмента после этого было уже невозможно, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, демократы строят импичмент на абсурдных суждениях о необходимости враждовать с Россией ради «безопасности» США.

Приехали! После месяцев фальстартов, угроз и бесконечного позёрства некоторых из самых унылых и бесполезных людей в Америке импичмент, по-видимому, близок. Если в последнюю минуту ничего круто не поменяется, а этого нельзя исключать, менее чем через сутки Дональд Трамп присоединится к Эндрю Джонсону и Биллу Клинтону, став третьим президентом США, которому палата представителей объявила импичмент. На данный момент ожидается, что финальное голосование состоится завтра днём.



Демократы обещали это сделать, когда президента ещё не успели избрать. Но то, что это наконец произойдёт, всё равно это ощущается как нечто странное, удивительное, даже сюрреалистичное. Почему? Потому что импичмент — и с этим никто не спорит — это очень плохо для страны. На данный момент нет никаких сомнений в том, что устранить президента демократам не под силу, а пытаясь это сделать, они лишь навредят самим себе, о чём явно свидетельствуют данные опросов. Интереснее всего то, что они всё равно это делают!



Послушайте, как конгрессмен от Мэриленда Джейми Раскин объясняет, почему они это делают.



ДЖЕЙМИН РАСКИН, конгрессмен США: Продолжающееся поведение президента представляет явную и непосредственную опасность для демократии в Америке. Мы не можем позволить, чтобы это недобросовестное поведение сошло ему с рук. Это было бы предательство нашей конституции, нашей внешней политики, нашей национальной безопасности и нашей демократии.



Проследим логическую цепочку — может быть, вы заметите недостающее звено. Вот его доводы: оставить президента в должности, пока избиратели не решат, хотят ли его сменить, — это, цитирую, «опасность для демократии». Это, цитирую, «предательство нашей конституции». Ага.



Помните, какое преступление лежит в основе этой процедуры импичмента? В чём президента обвиняют? Если вы забыли, напомню: Дональда Трампа обвиняют в том, что он, возможно, отложил военную помощь правительству Украины. Имейте в виду, единственная цель помощи правительству Украины состоит в разжигании вражды в отношениях с Россией. Имейте в виду и то, что у России больше ядерного оружия, чем у любой другой страны мира. Но, если верить Джейми Раскину, не давать оружия Украине — значит создать «явную и непосредственную опасность» для Америки! Это, говорит он, «предательство нашей национальной безопасности» — хоть на миг приостановить наши беспрестанные нападки на Россию! Хм… Поразительное утверждение. Трудно поверить, что он мог бы отстаивать его в разумном разговоре. Но при нынешних стандартах политической риторики оно даже особо не выделяется. Внезапно таких разговоров стало много.



На самом деле, вся эпопея с импичментом теперь оторвана от реальности. Вот самые простые факты: у демократов нет голосов, чтобы отстранить президента Трампа от должности, у них никогда не будет достаточно голосов. Смысл импичмента — в том, чтобы отстранить президента от должности, и этого они сделать не могут. Ещё не начавшись, этот процесс уже обречён. И, кстати, голосов у них нет потому, что этого не поддерживают избиратели. Ирония в том, что наша демократия как раз работает как надо.



На самом деле, избиратели поддерживают (импичмент. — ИноТВ) меньше, чем раньше. После целого месяца публичных слушаний по импичменту демократы не приобрели, а потеряли сторонников. В конце октября, когда это началось, импичмент поддерживало примерно полстраны, а 44 процента высказывались против. Самые последние опросы показались, что теперь всё обстоит с точностью наоборот. Другими словами, чем больше люди узнавали об импичменте, тем меньше хотели импичмента. Это не мнение одного человека, это вся совокупность опросов. В этом вопросе цифры говорят сами за себя. Однако даже перед лицом всех этих данных элита Демократической партии всё равно не желает этого признавать. Они в буквальном смысле ушли в отрицание!



Взгляните, как агитатор за Демократическую партию Джеффри Тубин критикует опросы, проведённые его же компанией, когда результаты не совпадают с его представлениями о том, как должно быть.



ДЭВИД ЧЕЛИАН, политический директор CNN: По сравнению с нашим предыдущим опросом заметно снижение поддержки (импичмента. — ИноТВ) среди демократов с 90 до 77 процентов.



ДЖЕФФРИ ТУБИН, главный аналитик CNN по юридическим вопросам: Я бы сказал моему брату-близнецу, что я ни секунды не верю этому вопросу…



ЭЛИСИН КАМЕРОТА, ведущая CNN: Чему именно вы не верите?



ДЖЕФФРИ ТУБИН: С 90 до 77 процентов. Я… Знаете, я просто не верю. Совершенно нелогично, чтобы этот показатель вот так изменился… Жизнь ведь показала нам, что иногда опросы неверны. И этот опрос неверен, Дэвид. Потому что я так сказал, понятно?



«Почему вы не верите?» «Потому что не верю! Потому что я смотрю в окно и вижу горизонт. Значит, (Земля. — ИноТВ) плоская! Вы можете говорить мне, что Земля круглая, но я просто в это не верю! Довольно ваших глупых цифр и ваших научных теорий! Я в это просто не верю!» — говорит аналитик по юридическим вопросам. Ага. Только что вы видели, конечно же, как один человек уронил себя, но дело не только в этом. Это чётко соответствует определению идеологического экстремизма: неспособность изменить курс, что бы вам ни говорили факты.



Итак, отныне это уже не политика — от неё мы, конечно же, давно ушли. Это религия. И, конечно же, поскольку речь идёт о Демократической партии и её религии, она всегда прямая противоположность тому, что они о ней рассказывают.



Как отметил президент Трамп в недавнем письме к Нэнси Пелоси: «Это вы вмешиваетесь в американские выборы. Это вы подрываете американскую демократию. Это вы несёте боль и страдания нашей республике ради вашей собственной эгоистичной выгоды — личной, политической и партийной». Конец цитаты. И общественность, нравится ей Трамп или нет, с этим согласна! Это показывают опросы.



Но демократы этого признать не могут. Они застряли. В 2016 году они изо всех сил ругали Трампа — помните, что было перед выборами? — и каждого из его сторонников, вас, как возмутительных расистов, которых следует ненавидеть. Не убеждать, не разговаривать с ними, а ненавидеть и гнать от себя. А иногда и подвергать физическому насилию.



Но они всё равно проиграли. А проиграв, не захотели извлечь из этого урок. Не захотели даже ненадолго задуматься о возможных причинах своего поражения. Вместо этого они органично перешли от «расизма» к «российской» теории заговора — к теории настолько дикой, что им никогда не удавалось даже в общих чертах её объяснить. Вы спрашиваете: «Что вы такое говорите?» Они в ответ: «Россия!!!» Ага.



Всё это рухнуло, как вы сами видели в прямом эфире. Но что осталось неизменным, так это буря ярости, созданная ими с помощью многолетней пропаганды. Они довели своих избирателей до такого исступления, что теперь их не удержать: они хотят крови. Так что демократам ничего не остаётся, кроме как маршировать вперёд. Даже притом что это их неминуемо уничтожит, и они сами это знают. На это почти больно смотреть.



Дата выхода в эфир 17 декабря 2019 года.