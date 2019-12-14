CNN: Трампу грозит импичмент уже к Рождеству — но сенат его всё равно выручит
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Меньше чем через неделю Дональд Трамп может стать — всего лишь — третьим по счёту президентом США, которому официально будет объявлен импичмент. Судебный комитет палаты представителей по итогам ожесточённых межпартийных дискуссий утвердил две статьи обвинения по делу об импичменте Трампа и вынес этот вопрос на голосование палаты в пленарном заседании. С подробностями из Вашингтона — Алекс Маркуардт.
Так творят историю.
ДЖЕРРИ НЭДЛЕР, председатель судебного комитета палаты представителей США: Коллеги, к порядку!
Всего лишь в четвёртый раз в истории США прошло голосование комитета палаты представителей для утверждения статей по делу об импичменте действующего президента.
ДЖЕРРИ НЭДЛЕР: В настоящий момент на голосование выносится первая статья резолюции: президента Трампа предлагается лишить должности за злоупотребление властью.
ДЭВИД СИСИЛЛИНИ, член судебного комитета палаты представителей США: «За».
ПРАМИЛА ДЖАЙАПАЛ, член судебного комитета палаты представителей США: «За».
БЕН КЛЯЙН, член судебного комитета палаты представителей США: «Против».
ЛУИС ГОУМЕРТ, член судебного комитета палаты представителей США: «Против».
В ходе в остальном спокойного и размеренного процесса голосования своё недовольство выразили республиканцы.
ЛУИС ГОУМЕРТ: Позвольте поинтересоваться — как занесли в протокол мой голос?
ДЖЕРРИ НЭДЛЕР: Как записали голос господина Гоумерта?
СЕКРЕТАРЬ ПАЛАТЫ: Господин Гоумерт, в протоколе указано, что вы проголосовали «Против».
ЛУИС ГОУМЕРТ: Просто хотелось в этом удостовериться.
Всего несколько минут спустя две статьи обвинения по делу об импичменте — «препятствование работе конгресса» и «злоупотребление властью» — были подтверждены судебным комитетом; члены комитета голосовали в соответствии с линиями своих партий.
ДЖЕРРИ НЭДЛЕР: Статья утверждена. Резолюция с поправками выдвигается на голосование палаты.
Итог был предсказуемым, однако зампредседатель комитета, республиканец Даг Коллинс всё равно отреагировал на него, резко покинув заседание.
Демократы праздновать победу не стали — они подчёркивают, что то был серьёзный и печальный день.
ДЖЕЙМИ РАСКИН, член судебного комитета палаты представителей США: Мы защищаем конституцию и пытаемся обеспечить к 2020 году честные президентские выборы.
Республиканцы же — зная, что их усилия окажутся тщётными, — заявляли, что для демократов вопрос всегда заключался в том, чтобы отправить в отставку президента, который им не нравится.
МЭТЬЮ ГЕЙТС, член судебного комитета палаты представителей США: Импичмент для них — наркотик, они им одержимы и сосредоточенны только на нём.
Следующий этап — голосование палаты в пленарном заседании, — как ожидается, пройдёт в среду, а это значит, что президенту Трампу уже к Рождеству почти наверняка объявят импичмент. После этого, в самом начале следующего года, состоится судебный процесс в сенате — то есть, уже на территории республиканцев. Лидер группы большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что на этом процесс импичмента будет приостановлен.
МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер группы большинства в Сенате: Шансов на то, что президент будет снят с должности, нет.
Хотя демократы с этим согласны, они бурно выражали негодование, когда Макконнелл заявил в интервью Fox News, что идёт «в ногу» с президентом — несмотря на то, что входит в состав коллегии присяжных сената.
МИТЧ МАККОННЕЛЛ: Все свои шаги в рамках этого процесса я корректирую исходя из рекомендаций Белого дома.
Один из депутатов палаты представителей — Вэл Деммингс, член судебного комитета — даже заявила в интервью CNN, что Макконнелл должен взять самоотвод. Другой депутат назвала его поведение возмутительным.
ПРАМИЛА ДЖАЙАПАЛ: Старшина присяжных, человек, который устанавливает все правила, будет на полном серьёзе координировать свои шаги с обвиняемым. Это же бессмыслица какая-то! Это возмутительно!
АЛЕКС МАРКУАРДТ, старший американский корреспондент CNN: Митч Макконнелл вместе с командой юристов Белого дома выступают за короткий и быстрый судебный процесс, который почти наверняка завершится оправданием президента. Сам президент, согласно сообщениям источников, хотел устроить из суда более масштабное шоу, полноценно выступив в свою защиту на заседании. Организационные детали этого процесса — включая и то, как конкретно он будет проходить и когда он может начаться — ещё обсуждаются, но уже сейчас известно точно, что он стартует в самом начале наступающего года. Алекс Маркуардт, CNN, Вашингтон.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 14 декабря 2019 года.
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