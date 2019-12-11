CNN: даже на фоне импичмента Трамп не стесняется «консультироваться» с Москвой

В Вашингтоне Дональд Трамп во второй раз встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает CNN. Переговоры совпали с выдвижением в палате представителей статей импичмента против американского президента. Но, судя по всему, это не вызвало особого беспокойства у главы Белого дома, который продолжает «поддерживать тесные отношения с Россией и её лидерами», отмечает телеканал.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречи в верхах в Вашингтоне. Его визит «представлял собой экстраординарное зрелище»: Дональд Трамп «консультировался с Москвой» в тот самый день, когда демократы в нижней палате конгресса выдвинули против него статьи импичмента, частично подкреплённые «необычными отношениями» американского президента с Россией, пишет CNN.

Переговоры Трампа и Лаврова стали уже второй встречей политиков в Овальном кабинете. Во время их первого «совещания» американский президент «хвастал, что уволил главу ФБР и раскрыл секретную информацию», напоминает телеканал.

Та встреча проиллюстрировала «необычную близость» главы Белого дома к Москве и вызвала критику со стороны демократов. «Даже во время процедуры импичмента, косвенно связанной с российским вопросом, американского президента, похоже, не беспокоит видимость того, что он поддерживает тесные связи с Россией и её лидерами», — обращает внимание CNN.

Телеканал поясняет, что в настоящий момент в палате представителей идёт расследование импичмента. Трампа обвиняют в том, что он давил на Киев, чтобы начать расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и подтвердить теорию, что Украина, а не Россия, «вмешивалась» в американские выборы.

Помимо Трампа, на встрече с Лавровым присутствовал госсекретарь Майк Помпео. Позже Белый дом заявил, что они обсуждали соглашение о контроле над вооружениями, которое включает Китай, денуклеаризацию Северной Кореи, ядерную программу Ирана и потенциальное расширение торговли. Кроме того, по словам российского министра, на встрече обсуждался Афганистан.

Позже Трамп высоко отозвался о встрече, назвав её «очень хорошей». В своём твите он не упомянул «войну России с Украиной», но заявил, что обсуждал с Лавровым «вмешательство в выборы», отмечает CNN.

По словам телеканала, как и в прошлый раз, на встречу в Овальном кабинете не пустили американских журналистов. Но она вновь привлекла внимание к «тени, которую отношения Трампа с Россией бросают на его президентство».

Лавров указал на это обстоятельство во время пресс-конференции в российском посольстве. По его словам, встреча ещё не успела закончиться, а в американской прессе уже появилось «множество жалоб», а конгрессмен-демократ Адам Шифф назвал переговоры «успехом российской пропаганды».

Российский министр признался, что не знает, было ли простым совпадением то, что встреча в Белом доме состоялась в тот же день, когда палата представителей объявила статьи импичмента. «Честно говоря, меня это не интересовало», — добавил он. Лавров также заявил, что выполнил распоряжение Путина и вновь пригасил Трампа на майский парад Победы в Москве.

Администрация Трампа в своей Стратегии национальной безопасности определила Россию в качестве основного конкурента, который стремится ослабить влияние Америки в мире и подорвать её альянсы. Но это не мешает президенту США «нахваливать» Владимира Путина, настаивать на необходимости улучшения отношений между двумя странами и сопротивляться попыткам конгресса ввести санкции против Москвы, подчёркивает CNN.

Он публично вставал на сторону Путина, а не американских спецслужб, в вопросе о «российском вмешательстве». Он продолжил дискредитировать выводы о «вине Москвы» за несколько часов до встречи с Лавровым, утверждает телеканал.

Переговоры российского министра и американского президента состоялись спустя день после публикации «долгожданного» доклада генерального инспектора Минюста США. В нём говорится, что не было найдено никаких доказательств украинского вмешательства в выборы 2016 года. Более того, документ также полностью опровергает утверждение, что представителями ФБР двигали политические мотивы, когда они шпионили за членами предвыборного штаба Трампа в рамках расследования «российского вмешательства».

Глава ФБР Кристофер Рэй сообщил, что это расследование было начато «с надлежащим заявлением и разрешением». Это заявление разгневало Трампа, который раскритиковал чиновника в Twitter.

«Я не знаю, какой отчёт читал нынешний директор ФБР Кристофер Рэй, но точно не тот, который дали мне. С таким отношением он никогда не сможет починить ФБР, которое серьёзно сломано, несмотря на то что там работают одни из величайших мужчин и женщин!» — написал американский президент.