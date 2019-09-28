WP: Трамп признавался Лаврову и Кисляку, что «вмешательство» Москвы его не волнует

The Washington Post узнала ранее неизвестные подробности о встрече Дональда Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком, которая состоялась в мае 2017 года в Овальном кабинете. По информации издания, на этих переговорах американский президент заявил, что его не беспокоит «вмешательство» Москвы в выборы США, потому что Вашингтон тоже вмешивался в дела других стран.

10 мая 2017 года на встрече в Овальном кабинете с двумя высокопоставленными российскими чиновниками Дональд Трамп признался, что его не беспокоит «вмешательство» Москвы в американские выборы, потому что США поступали точно так же в других странах. Эти слова президента настолько встревожили администрацию, что доступ к ним получили «необычно малое» количество человек, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Издание поясняет, что ранее не публиковавшиеся комментарии были сделаны Трампом во время его «скандально известной» встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком. На этих переговорах американский президент раскрыл источник разведданных об «Исламском государстве»* и заявил, что почувствовал огромное облегчение после того, как уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Представители Белого дома были особенно встревожены словами Трампа о выборах. Складывалось такое ощущение, что президент «прощал России атаку, которая была призвана помочь ему избраться». Более того, он словно «приглашал Москву к новому вмешательству» в следующие выборы, считают бывшие сотрудники администрации.

Документ, в котором кратко излагалась суть встречи, оказался доступен только нескольким чиновникам с самого высокого уровня. Белый дом опасался политических последствий и решил «скрыть комментарии президента от публики», утверждают собеседники The Washington Post.

Стремление администрации засекретить записи о переговорах президента с представителями других стран стало центральным элементом в процедуре импичмента, запущенной демократами в конгрессе США. По информации разоблачителя, подавшего жалобу на американского лидера, администрация президента поместила разговор Трампа с Зеленским в систему, предназначенную для самой секретной разведывательной информации.

Неизвестно, попал ли документ о встрече Трампа с Лавровым и Кисляком в ту же систему. Но бывшие сотрудники администрации настаивают, что ознакомиться с этой информацией мог лишь очень узкий круг лиц.

Трамп публично «высмеивал» российское дело, называя его политически мотивированным, и высказывал сомнение, что Москва «вмешивалась» американские в выборы. Между тем к моменту встречи с Лавровым и Кисляком, президент уже был проинформирован главами спецслужб США о якобы «срежиссированной Владимиром Путиным» российский операции, «которая включала похищение и публикацию электронной переписки демократов, и распространение пропаганды в соцсетях», обращает внимание издание.

Увольнение Коми и последовавшие вскоре комментарии президента дали повод для нового расследования. Оно должно было установить, препятствовал ли Трамп проверке ФБР, которая изучала «возможное взаимодействие» его предвыборного штаба с Москвой.

По словам одного из источников издания, Трамп жаловался Лаврову, что «вся эта ерунда с Россией» пагубно влияла на отношение между странами. «У меня могли бы быть отличные отношения с вами, ребята. Но вы знаете нашу прессу», — якобы посетовал президент.

Ещё один из бывших высокопоставленных источников утверждает, что Трамп регулярно вступался за действия России. Даже в частных беседах президент заявлял, что кристально чистых стран не существует. «Он считал всю эту идею с вмешательством смехотворной. Он никогда не на неё не покупался», — добавил собеседник The Washington Post.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

