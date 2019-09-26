Журналист Washington Post: в Белом доме чувствуют, что импичмент «всё более неизбежен»

Число сторонников импичмента в конгрессе резко повысилось, передаёт MSNBC. По словам главы бюро The Washington Post при Белом доме Филипа Ракера, импичмент кажется «всё более неизбежным», а недисциплинированные сотрудники администрации Трампа боятся оказаться неготовыми к такому развитию событий.
Филип Ракер, позвольте начать с вас. Мы только что видели цифры, свидетельствующие о том, насколько резко изменилась обстановка на Капитолийском холме только за последнюю неделю. То есть теперь уже абсолютное большинство говорит, что хочет каких-то шагов в направлении импичмента. Вы пристально следили за тем, как это воспринималось в Белом доме. Мне интересно, какие разговоры у вас были с окружением президента. Чувствуют ли они, что импичмент теперь неизбежен?
ФИЛИП РАКЕР, шеф бюро The Washington Post при Белом доме: Это представляется всё более неизбежным, Стив. Такое впечатление, что здесь, в Вашингтоне, каждый час что-то меняется. Публично сотрудники Белого дома заявляют, что президенту это могло бы быть политически выгодно.
Но в частных разговорах советники президента, нынешние и бывшие, гораздо откровеннее. И они рассказывают, что есть некоторое беспокойство, тревога, ощущение, что президент Трамп месяцами готовился к импичменту.
В каком-то смысле он чуть ли не подстрекал Нэнси Пелоси к этому шагу. Теперь же, когда она сделала этот шаг, для президента это стало очень некомфортной и тревожной реальностью. И в ближайшие месяцы ему придётся с этим разбираться.
Если поговорить с людьми в Белом доме, они боятся, что эта команда не готова к противостоянию, которое начнётся в связи с импичментом. Штат недоукомплектован, с самого начала этого президентского срока они постоянно пренебрегали дисциплиной. И сейчас наступает момент, который может быть действительно опасным для президента.
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