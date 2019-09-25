CNN: импичмент — событие историческое, но Трампу он вряд ли грозит

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодательный орган официально запустил процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа из-за содержания его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Ману Раджу, отстранение Трампу вряд ли грозит, так как для импичмента требуется две трети голосов в сенате — который контролируют республиканцы.
Мы начинаем со срочных новостей из Вашингтона, где палата представителей, которая контролируется демократами, официально запустила расследование в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп, по его собственному признанию, попросил Украину расследовать деятельность своего политического соперника Джо Байдена, — что и стало спусковым крючком для подобного шага.
Президент отреагировал на это в Twitter практически молниеносно, назвав расследование «охотой на ведьм», «мусором» и «травлей президента». Корреспондент CNN Ману Раджу начинает освещать эти события.
МАНУ РАДЖУ, старший корреспондент CNN в конгрессе: Спустя несколько месяцев внутренних споров и дискуссий насчёт лучшего варианта действий спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, наконец, поддержала расследование в рамках процедуры импичмента. Это произошло после того, как один демократ за другим высказывался за импичмент. Вместе с тем ранее комитет палаты представителей по юридическим делам заявлял, что он уже открыл расследование на этот счёт с целью объявить голосование по пунктам положения об импичменте нынешнего президента к концу года. Пелоси очень чётко указала на ту соломинку, которая переломила хребет верблюду: ею стала жалоба некоего разоблачителя, последовавшие в связи с ней действия президента. Суть обвинений касалась телефонного разговора президента с украинским лидером о Байденах. Разумеется, она зацепилась за эту тему, отметив, что это одно из важных оснований для начала процедуры. По её словам, речь идёт о нарушении президентской присяги.
Другой вопрос состоит в том, что реально означает этот шаг. Пелоси заявила, что шесть комитетов конгресса уже расследуют это дело, включая комитеты палаты представителей по разведке и юридическим вопросам, которые занимались этим и ранее. В конечном счёте, именно они решат, стоит ли прибегать к статьям импичмента.
Если они на это пойдут, и комитет палаты представителей по юридическим вопросам проголосует за это, то затем за импичмент президента будет голосовать вся палата. Однако для смещения президента с должности требуется поддержка двух третей сената, который контролируется республиканцами. Поэтому процедура вряд ли имеет шансы на успех. Весь процесс может занять много месяцев, поэтому спикер Пелоси заявила, что стремится к тому, чтобы он шёл как можно быстрее.
Хотя дело может и не закончиться отстранением президента, этот шаг имеет символическое значение и войдёт в историю, так как нынешний лидер станет лишь третьим президентом за всё время, в отношении которого палата представителей начала процедуру импичмента.
Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» составила 327,7 млрд рублей — это 9% от мировой выручки группы.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация испытывает финансовые трудности в связи с приостановленным членством в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин во время своего выступления на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил, что длительное отстранение его организации негативно сказалось на развитии данного вида спорта в стране.
Мосгорсуд 30 сентября проверит законность приговора Ивану Подкопаеву, который был осуждён на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
Госдума изучает возможность запрета проведения американской лотереи на получение грин-карт в России. Этот шаг может стать ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, пишут «Известия» со ссылкой на международный комитет нижней палаты парламента.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
Арнольд Аллен, член команды экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, призвал канадского бойца не возобновлять карьеру ради поединка с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского министра транспорта Евгения Червоненко о том, что «плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться.
Адвокаты россиянки Богданы Осиповой, признанной виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба, обжаловали приговор федерального окружного суда Уичито (штат Канзас).
В Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комбината.
Российский президент Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.