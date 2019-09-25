CNN: импичмент — событие историческое, но Трампу он вряд ли грозит

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодательный орган официально запустил процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа из-за содержания его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Ману Раджу, отстранение Трампу вряд ли грозит, так как для импичмента требуется две трети голосов в сенате — который контролируют республиканцы.

Мы начинаем со срочных новостей из Вашингтона, где палата представителей, которая контролируется демократами, официально запустила расследование в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп, по его собственному признанию, попросил Украину расследовать деятельность своего политического соперника Джо Байдена, — что и стало спусковым крючком для подобного шага.



Президент отреагировал на это в Twitter практически молниеносно, назвав расследование «охотой на ведьм», «мусором» и «травлей президента». Корреспондент CNN Ману Раджу начинает освещать эти события.



МАНУ РАДЖУ, старший корреспондент CNN в конгрессе: Спустя несколько месяцев внутренних споров и дискуссий насчёт лучшего варианта действий спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, наконец, поддержала расследование в рамках процедуры импичмента. Это произошло после того, как один демократ за другим высказывался за импичмент. Вместе с тем ранее комитет палаты представителей по юридическим делам заявлял, что он уже открыл расследование на этот счёт с целью объявить голосование по пунктам положения об импичменте нынешнего президента к концу года.



Пелоси очень чётко указала на ту соломинку, которая переломила хребет верблюду: ею стала жалоба некоего разоблачителя, последовавшие в связи с ней действия президента. Суть обвинений касалась телефонного разговора президента с украинским лидером о Байденах. Разумеется, она зацепилась за эту тему, отметив, что это одно из важных оснований для начала процедуры. По её словам, речь идёт о нарушении президентской присяги.



Другой вопрос состоит в том, что реально означает этот шаг. Пелоси заявила, что шесть комитетов конгресса уже расследуют это дело, включая комитеты палаты представителей по разведке и юридическим вопросам, которые занимались этим и ранее. В конечном счёте, именно они решат, стоит ли прибегать к статьям импичмента.



Если они на это пойдут, и комитет палаты представителей по юридическим вопросам проголосует за это, то затем за импичмент президента будет голосовать вся палата. Однако для смещения президента с должности требуется поддержка двух третей сената, который контролируется республиканцами. Поэтому процедура вряд ли имеет шансы на успех. Весь процесс может занять много месяцев, поэтому спикер Пелоси заявила, что стремится к тому, чтобы он шёл как можно быстрее.



Хотя дело может и не закончиться отстранением президента, этот шаг имеет символическое значение и войдёт в историю, так как нынешний лидер станет лишь третьим президентом за всё время, в отношении которого палата представителей начала процедуру импичмента.



Ману Раджу, CNN, Капитолийский холм.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.