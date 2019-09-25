CNBC: Трамп опубликует содержание разговора с Зеленским

На фоне призывов к импичменту американский лидер Дональд Трамп разрешил опубликовать расшифровку его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт CNBC. По словам главы Белого дома, после публикации все сразу поймут, что телефонный разговор был «совершенно уместным».

На фоне призывов демократов к импичменту президент США Дональд Трамп разрешил обнародовать в среду полную расшифровку его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает CNBC.

Как сообщили американские СМИ, Трамп пытался добиться от президента Украины инициирования судебного дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который работал в коммерческой сфере с прежними властями страны. Отмечается, что таким образом Трамп якобы пытался оказать давление на лидера в кандидаты на президентские выборы 2020 года от демократов.

Ранее СМИ стало известно, что Байден заявил о том, что, в случае если Трамп не допустит расшифровки разговора, его следует отстранить от должности. Как ожидается, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси может начать процедуру отстранения президента от должности.

Сам Трамп отрицает, что пытался оказывать давление на Зеленского для начала расследования, пишет CNBC.

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

«В настоящее время я нахожусь в ООН, представляю нашу страну, но разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вот увидите, это был дружеский и совершенно уместный звонок, — написал Трамп в Twitter. — Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, без услуг за услугу! Это не что иное, как продолжение величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен!».