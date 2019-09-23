Washington Post: дружба с русскими волнует Трампа больше, чем Украина

Американский президент считает действия США на Украине «бесполезными» и «только раздражающими» Москву. Об этом в интервью The Washington Post рассказал бывший высокопоставленный член администрации Трампа. По словам источника, глава Белого дома считает, что Вашингтон должен дружить с русскими, а украинцы его совершенно не заботят.

Когда в конце июля Дональд Трамп разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским, для украинцев на кону стояло многое. Они ожидали от США военную помощь, отправка которой застопорилась, а Зеленский добивался чрезвычайно важной встречи с Трампом, пишет The Washington Post.

Согласно опубликованной официальным Киевом расшифровке, Трамп заявил своему украинскому коллеге, что его страна могла бы улучшить свой имидж, если бы она завершила дела о коррупции, которые «препятствовали взаимодействию между Украиной и США».

Однако в то время ни одно из правительств не сообщило, что глава Белого дома пошёл ещё дальше. Он «особенно настаивал», чтобы Зеленский заново открыл коррупционное расследование, связанное с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом утверждают два чиновника, знакомые с содержанием этой телефонной беседы, которая стала темой «взрывоопасной» жалобы сотрудника американской разведки на Трампа, отмечает издание.



Спустя несколько дней после переговоров двух президентов личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани встретился с помощником Зеленского в Мадриде и рассказал о двух конкретных делах, которыми, по его мнению, следует заняться Киеву. Первое касалось украинского газового магната, который занимался бизнесом с сыном Байдена Хантером. Второе было связано с утверждением, что демократы «вступили в сговор» с Киевом, чтобы в 2016 году скомпрометировать главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, напоминает издание.

«Ваша страна обязана выяснить, что произошло на самом деле», — заявил

Джулиани на встрече с Андреем Ермаком. По словам адвоката, помощник украинского президента дал понять, что Киев собирается заняться этими расследованиями. При этом Ермак повторил просьбу украинцев о встрече с Трампом, которая должна послать России важный сигнал о том, что Вашингтон поддерживает Украину.

«Новые откровения о двойных каналах давления на Украину — один со стороны президента и другой со стороны его личного адвоката — поднимают вопрос: использовал ли Трамп свою должность, чтобы заставить зарубежное государство предпринять действия, наносящие ущерб его политическим оппонентам», — считает The Washington Post.

По словам Джулиани, американский президент не грозил лишить Украину финансирования, если она не откроет расследование в отношении Байдена и демократов. В то же время администрация Трампа «держалась от Зеленского на расстоянии» с момента его победы на апрельских выборах, обращает внимание издание.

Трамп отказывался назначить определённую дату встречи с новоизбранным украинским президентом в Белом доме. Этим переговорами Украина срочно пыталась продемонстрировать поддержку США в её длительной войне с пророссийскими ополченцами на востоке, поясняется в статье.

Американские власти и члены администрации Трампа хотели, чтобы встреча состоялась. Но Трамп лично отверг попытки организовать эти переговоры, утверждает The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом.

В то время, когда президенты говорили по телефону, дата встречи в Белом доме ещё не была назначена. Вскоре после этого стало известно, что администрация Трампа приостановила военную помощь Украине на сумму $250 млн, напоминает издание.

Бывший высокопоставленный член администрации, который неоднократно обсуждал этот вопрос с Трампом, заявил The Washington Post, что президент считает действия США на Украине «бесполезными» и «только раздражающими» Россию.

«Позиция президента сводится к следующему: нам необходимо осознать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кого волнуют эти украинцы?» — рассказал чиновник, дававший интервью на условиях анонимности.

Между тем, как отмечает издание, 12 сентября Вашингтон всё-таки предоставил военную помощь Киеву. «Теперь я могу сказать, что у нас отличные отношения с США», — заявил после этого украинский президент.

Планируется, что Зеленский и Трамп встретятся на полях Генассамблеи ООН, которая пройдёт в этом месяце. Но Белый дом до сих пор не определился с датой встречи двух президентов в Овальном кабинете, заключает The Washington Post.