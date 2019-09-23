Washington Post Оригинал

Washington Post: дружба с русскими волнует Трампа больше, чем Украина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский президент считает действия США на Украине «бесполезными» и «только раздражающими» Москву. Об этом в интервью The Washington Post рассказал бывший высокопоставленный член администрации Трампа. По словам источника, глава Белого дома считает, что Вашингтон должен дружить с русскими, а украинцы его совершенно не заботят.
Washington Post: дружба с русскими волнует Трампа больше, чем Украина
Reuters

Когда в конце июля Дональд Трамп разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским, для украинцев на кону стояло многое. Они ожидали от США военную помощь, отправка которой застопорилась, а Зеленский добивался чрезвычайно важной встречи с Трампом, пишет The Washington Post.    

Согласно опубликованной официальным Киевом расшифровке, Трамп заявил своему украинскому коллеге, что его страна могла бы улучшить свой имидж, если бы она завершила дела о коррупции, которые «препятствовали взаимодействию между Украиной и США».
 
Однако в то время ни одно из правительств не сообщило, что глава Белого дома пошёл ещё дальше. Он «особенно настаивал», чтобы Зеленский заново открыл коррупционное расследование, связанное с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом утверждают два чиновника, знакомые с содержанием этой телефонной беседы, которая стала темой «взрывоопасной» жалобы сотрудника американской разведки на Трампа, отмечает издание.

Спустя несколько дней после переговоров двух президентов личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани встретился с помощником Зеленского в Мадриде и рассказал о двух конкретных делах, которыми, по его мнению, следует заняться Киеву. Первое касалось украинского газового магната, который занимался бизнесом с сыном Байдена Хантером. Второе было связано с утверждением, что демократы «вступили в сговор» с Киевом, чтобы в 2016 году скомпрометировать главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, напоминает издание.
 
«Ваша страна обязана выяснить, что произошло на самом деле»,  заявил
Джулиани на встрече с Андреем Ермаком. По словам адвоката, помощник украинского президента дал понять, что Киев собирается заняться этими расследованиями. При этом Ермак повторил просьбу украинцев о встрече с Трампом, которая должна послать России важный сигнал о том, что Вашингтон поддерживает Украину.
 
«Новые откровения о двойных каналах давления на Украину — один со стороны президента и другой со стороны его личного адвоката — поднимают вопрос: использовал ли Трамп свою должность, чтобы заставить зарубежное государство предпринять действия, наносящие ущерб его политическим оппонентам»,  считает The Washington Post.
 
По словам Джулиани, американский президент не грозил лишить Украину финансирования, если она не откроет расследование в отношении Байдена и демократов. В то же время администрация Трампа «держалась от Зеленского на расстоянии» с момента его победы на апрельских выборах, обращает внимание издание.
 
Трамп отказывался назначить определённую дату встречи с новоизбранным украинским президентом в Белом доме. Этим переговорами Украина срочно пыталась продемонстрировать поддержку США в её длительной войне с пророссийскими ополченцами на востоке, поясняется в статье.
 
Американские власти и члены администрации Трампа хотели, чтобы встреча состоялась. Но Трамп лично отверг попытки организовать эти переговоры, утверждает The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом.
 
В то время, когда президенты говорили по телефону, дата встречи в Белом доме ещё не была назначена. Вскоре после этого стало известно, что администрация Трампа приостановила военную помощь Украине на сумму $250 млн, напоминает издание.
 
Бывший высокопоставленный член администрации, который неоднократно обсуждал этот вопрос с Трампом, заявил The Washington Post, что президент считает действия США на Украине «бесполезными» и «только раздражающими» Россию.
 
«Позиция президента сводится к следующему: нам необходимо осознать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кого волнуют эти украинцы?»  рассказал чиновник, дававший интервью на условиях анонимности.
 
Между тем, как отмечает издание, 12 сентября Вашингтон всё-таки предоставил военную помощь Киеву. «Теперь я могу сказать, что у нас отличные отношения с США»,  заявил после этого украинский президент.      
 
Планируется, что Зеленский и Трамп встретятся на полях Генассамблеи ООН, которая пройдёт в этом месяце. Но Белый дом до сих пор не определился с датой встречи двух президентов в Овальном кабинете, заключает The Washington Post.
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Washington Post США Северная Америка
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