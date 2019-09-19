Вести: Зеленский поблагодарил Майка Пенса за продление программы помощи Украине

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с вице-президентом США Майком Пенсом поблагодарил его за личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности. Как передают «Вести», стороны также констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества и высказались за его дальнейшее активное расширение.

Президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с вице-президентом Соединённых Штатов Америки Майком Пенсом. Как пишут «Вести», об этом сообщает пресс-служба украинского президента

«Глава государства поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и подчеркнул значимость поддержки, которую оказывают Соединённые Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение. Было также подчёркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США.

«Президент Украины проинформировал вице-президента Соединённых Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране. Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти», — отметили в пресс-службе.