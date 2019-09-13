New York Times: США разблокировали военную помощь Украине

Белый дом выделит Украине $250 млн военной поддержки для борьбы с российской агрессией, несмотря на высокий уровень коррупции в украинском правительстве, сообщает The New York Times. При этом политики отмечают, что ускорение выплат не связано с расследованиями в отношении политических оппонентов Трампа, которые начали на Украине.

Соединённые Штаты выделят $250 млн на обучение и вооружение украинских войск для защиты от нападения России, рассказали The New York Times в четверг сенаторы Линдси Грэм и Дик Дурбин со ссылкой на администрацию президента. Ранее Белый дом потребовал подготовить доклад о тратах, якобы чтобы убедиться в расходовании средств в интересах американской внешней политики.

Такое решение вызвало негативную реакцию у республиканцев и демократов в конгрессе, который всегда поддерживал попытки Украины противостоять «российской агрессии». По мнению некоторых демократов, с помощью такого давления правительство нового президента Владимира Зеленского принуждали начать расследования в отношении политических соперников Трампа, включая семью бывшего вице-президента Джо Байдена. По сообщениям, за этими допросами стоит личный адвокат президента Рудольф Джулиани и другие соратники.

Как рассказал газете Дурбин, администрация поменяла своё решение частично из-за нежелания оправдываться за блокирование денежной поддержки. Сам сенатор хотел предложить заморозить несколько административных фондов Пентагона, если помощь Украине будет отложена, и отметил, что просто хотел убедиться, что средства будут своевременно освоены: до конца налогового года остаётся менее трёх недель.

Американское издание отмечает, что задержка в программе помощи поставила Зеленского и его новое правительство в трудное положение: США являются важнейшим союзником в борьбе Украины против дальнейшего «вторжения России», однако Вашингтон уже давно толкал Киев решить проблему коррупции в правительстве. Внешнеполитические круги Америки надеются, что бывший комедиант и новичок в политике Зеленский сможет добиться прогресса на обоих фронтах при условии поддержки со стороны США и Запада.

Со своей стороны Дональд Трамп в частной беседе высказался скептически по этому вопросу. Он пожаловался на то, что прошлое украинское правительство пыталось помочь Хиллари Клинтон выиграть президентские выборы 2016 года, а также назвал всех украинских политиков «коррумпированными».

Его адвокат Джулиани согласен с такой характеристикой и утверждает, что не причастен к решению об отсрочке или выплате денежной помощи, а также не обсуждал этот вопрос с представителями президента Зеленского. Тем не менее Джулиани заявил, что разговаривал с ними не о расследованиях, которые хотят провести сторонники Трампа, и отметил, что украинская прокуратура должна начать рассмотрение запросов в ближайшие пару недель.

В то же время Игорь Новиков, советник Зеленского, заверил, что задержка в выплате материальной поддержки не связана с потенциальными расследованиями. Он добавил, что «невероятно благодарен» за поддержку конгресса и администрации Трампа, потому что Украина считает США «одним из ведущих партнёров, настоящим и проверенным другом».

На прошлой неделе вице-президент Майк Пенс также опроверг связь задержки в выплате военной помощи и попыток Джулиани убедить украинцев провести расследование в отношении Байдена, который пока является самым вероятным кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года. Однако после встречи с Зеленским в Варшаве Пенс отметил, что он и президент «глубоко обеспокоены коррупционными скандалами».

По словам вице-президента, Трамп хочет быть уверенным, что военная помощь действительно будет «способствовать безопасности и стабильности на Украине». Тем не менее The New York Times считает, что, скорее всего, эта проблема не будет решена с выплатой военной поддержки.