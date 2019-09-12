Washington Free Beacon: Джо Байден пытался втянуть Россию в войну с Ираком

Американский политик Джо Байден в 2003 году пытался заключить сделку с Россией, предлагая ей $12 млрд нефтяных доходов в обмен на поддержку военной операции США против Ирака, пишет The Washington Free Beacon. Впрочем, детали этой сделки не дошли до президента Буша: по мнению Байдена, тот не хотел делиться нефтяной прибылью.

В 2003 году Джо Байден предпринял попытку заключить сделку с Владимиром Путиным, пишет The Washington Free Beacon. В её рамках он обещал России часть нефтяных доходов, если та выступит на стороне США в конфликте с Ираком.

Байден, который тогда состоял в комитете по международным делами сената США, раскритиковал Джорджа Буша — младшего за неспособность объединить государства мира после терактов 11 сентября 2001 года. Сам же Байден хотел, в том числе, привлечь и Россию: по его словам, он встретился с Владимиром Путиным и предложил ему вариант, при котором США перечислят России первые $12 млрд доходов от продаж захваченной иракской нефти. Как утверждает американский политик, поначалу Путин отказался, однако затем согласился обсудить детали.

Затем Байден позвонил в Белый дом, чтобы сообщить о своей беседе, однако её детали так и не были переданы Бушу, отмечает издание. Между тем Байден был уверен в том, что Россия согласится на сделку и выступит на стороне США в войне с Ираком. The Washington Free Beacon напоминает, что в итоге Россия не поддержала вторжение США и угрожала наложить вето на любую резолюцию ООН, легитимирующую военное вмешательство в Ирак.

По мнению Байдена, Буш не стал рассматривать сделку, потому что не хотел делиться ресурсами. «Мы думали, что всё пройдёт просто и гладко. Мы думали, хоть и не ввязались в эту войну из-за нефти, что это будет золотой жилой для наших нефтяных компаний», — говорил Байден.

Издание отмечает, что в последнее время деятельность Байдена в годы иракской войны проходит тщательную проверку: причиной стало его недавнее заявление о том, что он якобы «с самого начала был против этой войны». Между тем, расследования показали, что Байден высказывал поддержку вторжению и до его начала, и после. Кроме того, он был одним из тех, кто в 2002 году проголосовал за предоставление президенту США прав на использование военной силы в Ираке.