WFB: яростно критикуя Трампа, его соперник Байден забывает о собственных ошибках

Популярное
-
National Review: по мере таяния льдов Россия и США всё агрессивнее устремляются в Арктику National Review
-
Bloomberg: «мечта хлебопёка» — в России богатый урожай качественной пшеницы Bloomberg
-
New York Times: США обвинили Иран в «ядерном вымогательстве» и пригрозили ему санкциями New York Times
-
Der Tagesspiegel: МОК не имел права отстранять Мутко от Олимпийских игр Der Tagesspiegel
-
CNBC: в США третий год подряд снижается ожидаемая продолжительность жизни CNBC
-
ES: чужой вертолёт попутал — швейцарская пилотажная группа промахнулась и выступила не на том фестивале Evening Standard
-
Guardian: «сибирские Мальдивы» набирают популярность у местных жителей — несмотря на то что это слив отходов ТЭЦ Guardian
-
Independent: в США организуют массовую облаву на незаконных мигрантов Independent
INFOX.SG
-
В секторе Газа 55 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля
По меньшей мере 55 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
-
Сборная России поднялась на четвёртое место в общем зачёте после девятого дня Универсиады
Сборная России поднялась на четвёртое место в общем медальном зачёте после девятого соревновательного дня ХХХ Всемирной летней Универсиады в итальянском Неаполе.
-
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер и турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
-
Российские волейболистки одолели Италию и стали чемпионками Универсиады
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Италией в финале Всемирной летней универсиады в Неаполе.
-
США надеются на успех переговоров властей и оппозиции Венесуэлы
Соединённые Штаты надеются на успех переговоров представителей власти и оппозиции Венесуэлы в ходе переговоров на Барбадосе. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
-
Гризманн прокомментировал свой переход в «Барселону»
Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в каталонскую «Барселону» из мадридского «Атлетико».
-
ЗРК «Тор-М2» из Ленобласти приняли участие в боевых стрельбах под Астраханью
Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», переброшенные из Ленинградской области, приняли участие в боевых стрельбах под Астраханью. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
-
Трампа призвали ввести санкции из-за начала поставок С-400 в Турцию
Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с началом поставок российских С-400. Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой комитета по вооружённым силам США.
-
Подмосковные МФЦ оказали более 11 млн услуг за полгода
Подмосковные многофункциональные центры оказали более 11 млн услуг за шесть месяцев 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора уполномоченного МФЦ Московской области Михаила Анисимова.
-
Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
-
В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев прокомментировал решение ЦИК Украины отказать в регистрации российским наблюдателям на выборах в Верховную раду.
-
Тульская область попала в топ-5 экспортёров ЦФО
Тульская область попала в топ-5 главных экспортёров Центрального федерального округа, сообщает kp.ru со ссылкой на данные Росстата о внешнеэкономической деятельности отечественных производителей в разрезе всех регионов за I квартал 2019 года.
-
Названы самые необычные сады фестиваля Moscow Flower Show
Названы самые необычные сады международного фестиваля Moscow Flower Show, который проходит в столице до 21 июля, сообщают «Дни.ру».
-
Спасатели предупредили о резком похолодании в Ленобласти
Спасатели предупредили о резком похолодании в Ленинградской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
-
В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан
В Кировскую область привезли новые автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан, сообщает progorod43.
-
Женская сборная России по водному поло проиграла в полуфинале Универсиады
Российские ватерполистки потерпели поражение от Венгрии в полуфинале Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
-
Лопырёва ответила на вопрос о нереализованном пенальти Смолова в матче с Хорватией на ЧМ
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России, а также экс-супруга форварда национальной команды Фёдора Смолова Виктория Лопырёва ответила на вопрос о нереализованном пенальти игрока в серии послематчевых 11-метровых в четвертьфинале турнира с Хорватией.
-
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
-
На южном склоне Мамаева кургана обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
На южном склоне Мамаева кургана в Волгограде обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны, сообщают NovostiVolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.
-
В Петербурге прошла церемония закладки новейшего тральщика проекта «Александрит»
В Санкт-Петербурге прошла церемония закладки новейшего корабля противоминной обороны — тральщика проекта «Александрит». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
-
В Подмосковье рассказали о планах по благоустройству на 2019 год
Глава Министерства благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о планах работ на 2019 год, передаёт телеканал «360».
-
Неймар подтвердил, что хочет покинуть ПСЖ
Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар подтвердил, что хочет покинуть парижский футбольный клуб.
-
Стычкин проведёт церемонию закрытия фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбурге
Актёр Евгений Стычкин проведёт церемонию закрытия международного фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбурге. Об этом сообщает RIA56.
-
Посольство России в Британии заявило о «санкциях без доказательств» против RT
МИД Британии реализует «санкции» против телеканала RT без предъявления доказательств. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Лондоне, комментируя позицию главы МИД Британии Джереми Ханта по вопросу участия RT в конференции по свободе СМИ.
-
Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным затронул вопрос о возвращении украинских моряков. Об этом Зеленский рассказал на встрече с родственниками моряков в Кривом Роге.
-
В Тюменской области рассказали о планах по реконструкции дорог
В Тюменской области в 2019 году запланирована реконструкция муниципальных и региональных дорог, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
-
Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»
Итальянский футбольный клуб «Парма» арендовал бразильского полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани.
-
В ЦПВС сообщили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим
Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотника, с помощью которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
-
В Казани ограничат движение транспорта из-за чемпионата Европы по триатлону
В Казани в конце июля ограничат движение транспорта из-за чемпионата Европы по триатлону Ironstar. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета.
-
В Нижнем Новгороде началось рассмотрение дела о попытке продажи ребёнка
Приокский районный суд Нижнего Новгорода начал рассмотрение дела в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в попытке продажи новорождённого сына. Об этом сообщает NewsNN.ru.
-
В Башкирии направят 850 млн рублей на реконструкцию и строительство мостов
В Башкирии направят 850 млн рублей на реконструкцию и строительство 12 мостов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
-
Футболист «Динамо» Кардозу признан лучшим игроком стартового матча нового сезона РПЛ
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу признан лучшим футболистом матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
-
Шаймиев провёл встречу с генеральным консулом Турции в Татарстане
Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев провёл встречу с генеральным консулом Турции в республике Ахметом Садыком Доганом, который завершает свою работу в регионе.
-
В Нижегородской области вернули в бюджет более 1,1 млрд рублей недоплаченных налогов за полтора года
Сотрудники СУ СК России по Нижегородской области обеспечили возмещение в бюджет страны более 1,1 млрд рублей налогов за 2018 год и первые шесть месяцев 2019-го. Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на сайт ведомства.
-
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Якутии
Следователи возбудили уголовное дело о стрельбе в Якутии, где погиб сотрудник Росгвардии, прибывший на место происшествия. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
-
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Виноделы Грузии провели митинг у телеканала «Рустави 2»
Грузинские виноделы провели митинг у здания телекомпании «Рустави 2» в Тбилиси, протестуя против заявления гендиректора телеканала Ники Гварамии по поводу грузинских вин и минеральной воды.
-
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
-
В Ижевске отчитались о количестве преступлений в первом полугодии
В первом полугодии количество преступлений в Ижевске выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,3 тыс. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.
-
Дзюдоист Пуляев стал третьим на этапе Гран-при в Будапеште
Россиянин Михаил Пуляев завоевал бронзу в весовой категории до 66 кг на этапе Гран-при по дзюдо в Будапеште.
-
Денис Мацуев прокомментировал паводок в Иркутской области
Уроженец Иркутска музыкант Денис Мацуев в беседе с НСН прокомментировал паводок в Иркутской области.
-
В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
-
Легкоатлетка Палкина завоевала золото в метании молота на молодёжном ЧЕ
Россиянка Софья Палкина заняла первое место в метании молота на молодёжном чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет в Швеции.
-
Эксперт прокомментировал первую поставку российских систем С-400 в Турцию
Независимый эксперт Игорь Николайчук в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
-
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
-
Спасатели нашли туристов, перевернувшихся на катамаране в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии в ходе спасательной операции нашли туристов, перевернувшихся на катамаране во время сплава по реке Аксаут. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления МЧС России.
-
Зеленский поручил заняться возвращением осуждённого в Италии украинца
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, осуждённого в Италии на 24 года заключения. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
-
«Оренбург» приобрёл футболиста «Динамо-Брест» Фамейе
Российский футбольный клуб «Оренбург» договорился о переходе ганского нападающего белорусского «Динамо-Брест» Джоэля Фамейе.
-
В Госдуме оценили решение ЦИК Украины по российским наблюдателям
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал отказ Центральной избирательной комиссии Украины в регистрации 17 российских наблюдателей.
-
В Ростове-на-Дону задержали первого замначальника СКЖД по подозрению в получении крупной взятки
Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Южного управления на транспорте Следственного комитета России.