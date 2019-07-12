WFB: яростно критикуя Трампа, его соперник Байден забывает о собственных ошибках

В своём недавнем выступлении кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, говоря о внешней политике нынешней администрации, охарактеризовал Дональда Трампа как врага, пишет The Washington Free Beacon.

«Ошибочная политика и неудачи (Трампа. — ИноТВ) в вопросах сохранения демократических принципов подпортили нашу репутацию, негативно сказались на нашем месте в мире и, по-моему, честно говоря, на нашей способности идти во главе всего мира», — подчеркнул Байден.

Далее бывший вице-президент резко раскритиковал Трампа, охарактеризовав его как угрозу демократии не только в Америке, но и за её пределами. Байден также заявил, что президент США «нянчится с диктаторами» и «играет роль сильного лидера», а сам между тем полагается на мнение российского президента Владимира Путина, отказывается осудить Саудовскую Аравию за убийство журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи и «влюбляется» в северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Мир видит Трампа таким, какой он есть: неискренним, плохо осведомлённым, импульсивным и иногда коррумпированным, опасно некомпетентным и, на мой взгляд, неспособным к лидерству как в мире, так и в стране», — подчеркнул Байден.

Однако, пытаясь критиковать главу Белого дома, бывший вице-президент США забывает о своём собственном провальном послужном списке, отмечается в статье.

Как напоминает издание, в мае этого года, всего через две недели после того, как бывший вице-президент США объявил о своём выдвижении на пост главы государства, экс-министр обороны Роберт Гейтс в интервью CBS News на вопрос, станет ли Байден «эффективным» главнокомандующим, если займёт должность президента Соединённых Штатов, ответил следующее: «Думаю, что Байден в последние четыре десятилетия ошибался почти по каждому крупному вопросу внешней политики и национальной безопасности».

Возможно, пишет The Washington Free Beacon, на подобные мысли Гейтса навело то, как Байден во времена администрации Обамы настойчиво продвигал перезагрузку отношений с Россией, после которой Москва вторглась на Украину и вмешалась в президентские выборы 2016 года в США. Или совет Байдена не проводить операцию по ликвидации Усамы бен Ладена. А, возможно, Гейтс думал о планах бывшего вице-президента по разделению Ирака, которые, по мнению американского посольства в Багдаде, в случае их реализации привели бы к «необычайным страданиям и кровопролитию». Также экс-глава Пентагона, возможно, вспомнил о том, что после терактов 11 сентября 2001 года Байден, будучи ещё сенатором, предлагал отправить $200 млн Ирану, который «уже много лет сотрудничает с «Аль-Каидой»*. И это, как отмечает издание, отнюдь не весь список неправильных суждений Байдена.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

