Newsweek: Трамп предрёк небывалый «обвал рынка», если его не переизберут в 2020 году

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором превозносит достижения своей администрации и предсказывает финансовый кризис, если лишится поста главы государства на выборах в следующем году, пишет Newsweek. Хотя при Трампе главные экономические показатели улучшились, налоговые послабления для крупных компаний не способствовали увеличению зарплаты, а по данным соцопросов, президент проигрывает кандидатам от Демократической партии.

В субботу Дональд Трамп пытался одновременно похвалиться своими экономическими достижениями и предсказать финансовый крах в случае своего проигрыша на выборах в 2020 году, сообщает Newsweek. «Экономика Трампа бьёт все рекорды, и многое ещё впереди, — написал он в Twitter субботним утром. — Однако если кто-то, кроме меня, встанет во главе в 2020 году (я хорошо знаком с конкуренцией), произойдет обвал рынка, подобного которому мы еще не видели!»

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

Как рассказывает издание, традиционные экономические показатели, включая безработицу и рост занятости, действительно демонстрируют позитивную динамику при администрации Трампа. Тем не менее, согласно недавнему исследованию аналитического центра Bankrate.com, практически половина взрослого населения Америки (около 47 млн человек) отмечает, что сейчас находится в гораздо более стеснённом положении, чем до экономического кризиса. Одной из причин, по результатам опроса, стало отсутствие выплат удержанной зарплаты: около 55% участников заявили, что зарабатывают столько же или меньше, чем в 2007 году, перед обвалом рынка на мировом уровне.

В то же время, пишет издание, несмотря на значительные послабления налогов для корпораций, пролоббированные правительством и республиканцами, большая часть сэкономленных денег не использовалась для увеличения вознаграждения сотрудников. Как сообщил в феврале Стивен Розенталь из аналитического центра Tax Policy Cente, в 2018 году «крупные американские корпорации потратили более $1,1 млрд на покупку акций, а не на инвестиции в новые заводы, оборудование или повышенные выплаты работникам». Последний анализ, проведённый изданием Vox на основе правительственных данных о трудоустройстве, показал, что безработица находится на исторически низком уровне, однако небольшое число трудоспособного населения всё ещё не получает повышенную зарплату.

Как рассказывает Newsweek, ранее в этом месяце конгрессмен Кевин Брейди, один из авторов налоговой реформы 2017 года, заявил, что «сложно предугадать», какой процент сокращения налогов себя оправдает. Более того, на этой неделе Министерство финансов объявило, что доход от налогов будет меньше, чем предполагалось: в прошлом году размер налоговых поступлений от корпораций сократился на 31%, что почти в два раза превышает ожидаемые цифры.

По предположению американского издания, в такой ситуации Трамп, планирующий начать на этой неделе свою избирательную кампанию во Флориде, столкнётся с сильными противниками в лице некоторых демократов. По результатам опроса Квиннипэкского университета, вероятнее всего Трамп проиграет в очной схватке с шестью кандидатами: бывшим вице-президентом Джо Байденом, сенаторами Берни Сандерсом, Камалой Харрис, Элизабет Уоррен и Кори Букером, а также Питером Буттиджичем, мэром Саут-Бенда в Индиане. Сам Трамп отмахивается от таких опросов, указывая, что в 2016 году они предсказывали победу Хиллари Клинтон. Однако, по информации ABC News, внутренние опросы также показали, что президент отстаёт от Байдена в ключевых штатах (включая Пенсильванию и Флориду), которые помогли ему победить на прошлых выборах.