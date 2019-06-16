Daily Mail Оригинал

DM: Трамп обвинил New York Times в госизмене за статью о кибератаках США против России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп категорически отверг появившееся в New York Times сообщение, что американские спецслужбы и Пентагон увеличили число кибератак против российской энергосистемы. По словам главы Белого дома, эта информация не соответствует действительности и наносит вред самим США, передаёт Daily Mail.
DM: Трамп обвинил New York Times в госизмене за статью о кибератаках США против России
Reuters

Дональд Трамп обрушился с жёсткой критикой в адрес The New York Times. Поводом для этой «гневной тирады» послужила публикация американского издания, в которой утверждалось, что Пентагон в обход американского президента увеличил число кибератак на российские энергетические системы, пишет Daily Mail.  

«Вы можете поверить, что идущая на дно New York Times только что опубликовала статью, в которой сообщается, будто Соединённые Штаты значительно увеличили кибератаки против России? Это фактически государственная измена со стороны некогда отличной газеты, которая так отчаянно нуждается в сенсации, любой сенсации, даже если это вредит её собственной стране. Кроме того, это неправда!» — написал глава Белого дома в Twitter. 

Затем президент отчитал «коррумпированные новостные СМИ» в целом: «Они сделают или скажут что угодно, совершенно не задумываясь о последствиях! Они настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!»
 
Накануне NYT опубликовала материал, основу которого составляли интервью с бывшими и действующими американскими чиновниками. Они сообщали, что спецслужбы США «имплантировали» вредоносный код в российскую энергосистему.
 
Более того, по словам двух собеседников американской газеты, Трамп якобы не был проинформирован об этой операции. Существовали опасения, что глава государства может её отменить или рассказать о ней представителям другой страны, как это было в 2017 году, когда он упомянул секретную миссию в Сирии на встрече с российским министром иностранных дел, поясняет издание.
 
Как отмечает Daily Mail, прошлогодняя поправка в американском законодательстве позволяет Пентагону санкционировать «секретную военную деятельность», в том числе наступательные кибероперации, без особого разрешения президента. Многие считают, что эта мера призвана «контролировать» Трампа, особенно с учётом его «близких отношений с Владимиром Путиным».
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Daily Mail Великобритания Европа
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