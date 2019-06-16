DM: Трамп обвинил New York Times в госизмене за статью о кибератаках США против России
Дональд Трамп обрушился с жёсткой критикой в адрес The New York Times. Поводом для этой «гневной тирады» послужила публикация американского издания, в которой утверждалось, что Пентагон в обход американского президента увеличил число кибератак на российские энергетические системы, пишет Daily Mail.
«Вы можете поверить, что идущая на дно New York Times только что опубликовала статью, в которой сообщается, будто Соединённые Штаты значительно увеличили кибератаки против России? Это фактически государственная измена со стороны некогда отличной газеты, которая так отчаянно нуждается в сенсации, любой сенсации, даже если это вредит её собственной стране. Кроме того, это неправда!» — написал глава Белого дома в Twitter.
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