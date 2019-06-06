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ERR: Эстония каждый год теряет от интернет-пиратства до €95 млн
Как показали результаты недавнего исследования, общий размер ущерба, который наносится кибермошенничеством и пиратством в ключевых секторах экономики всего Евросоюза, достигает €60 млрд в год. При этом Эстония ежегодно теряет из-за деятельности мошенников и интернет-пиратов до €95 млн, сообщает ERR.
ERR: Эстония каждый год теряет от интернет-пиратства до €95 млн
Pixabay

Эстония из-за деятельности мошенников и пиратов в интернете ежегодно теряет до €95 млн, свидетельствуют данные свежего исследования, проведённого Департаментом интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). В рамках всего Евросоюза ущерб, наносимый мошенничеством и пиратством в 11 ключевых секторах экономики, достигает €60 млрд в год, сообщила в четверг, 6 июня, Балтийская служба новостей.  

Годовой ущерб Эстонии в размере €95 млн евро от продаж в 11 секторах составляет 7,6%. Потери оборота в Эстонии составляют €72 на каждого гражданина.   

EUIPO в течение пяти лет, то есть в период с 2012-го по 2016 год, отслеживал влияние пиратства и мошенничества на 11 секторов экономики, в которых нарушение интеллектуальной собственности ощущается острее всего. К их числу относятся отрасли, производящие косметику и предметы личной гигиены, одежду, обувь, спорттовары, игрушки и игры, украшения и часы, ручные сумки и чемоданы, музыкальные записи, алкоголь, лекарства, пестициды и смартфоны.   

Дата публикации 06 июня 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
теги
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