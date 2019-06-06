ERR: Эстония каждый год теряет от интернет-пиратства до €95 млн

15:57 Спикер Рады дал прогноз по вступлению Украины в ЕС Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина имеет большой шанс вступить в Евросоюзы в 2025-2027 году,

15:55 Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.

15:55 Матч полуфинала «Ролан Гаррос» Джокович — Тим в третий раз прерван из-за дождя Полуфинальный матч турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом в третий раз прерван из-за дождя.

15:47 Орешкин заявил о планах России и Китая удвоить товарооборот Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT по итогам Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва и Пекин к 2024 году планируют удвоить товарооборот — до $200 млрд.

15:46 Теннисист Хачанов заявил, что постарается добиться большего в ближайшем будущем Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что постарается стать ещё сильнее после поражения от австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

15:37 Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-Марино Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды накануне матча с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

15:36 Брат Бакайоко заявил, что футболист хочет вернуться в «Челси» Абдулайе Бакайоко, агент и брат выступавшего в минувшем сезоне за «Милан» полузащитника Тьемуэ Бакайоко, заявил, что футболист хочет вернуться в «Челси».

15:32 МЧС предупредило о сильной жаре в воскресенье в Москве МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве, которая продлится в столице и в воскресенье, 9 июня.

15:30 Лондонский «Арсенал» объявил об уходе семерых футболистов Лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявил о завершении сотрудничества с семью игроками.

15:21 Орешкин рассказал об итогах ПМЭФ-2019 Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью RT рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума — 2019.

15:19 Кирьяков считает, что Черчесову стоит поберечь лидеров сборной России в матче с Сан-Марино Бывший футболист сборной России по футболу Сергей Кирьяков выразил мнение, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову стоит поберечь некоторых лидеров в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.

15:18 Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.

15:11 Трамп сообщил о закупке Мексикой сельхозпродукции США Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась закупить большое количество сельскохозяйственной продукции Соединённых Штатов.

15:01 СМИ: «Реал» готов включить Бэйла в сделку по трансферу Погба Мадридский футбольный клуб «Реал» рассчитывает подписать контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в летнее трансферное окно.

14:56 В МВД сообщили о госпитализации Голунова Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Об этом сообщили в МВД. Ранее журналисту было предъявлено официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

14:51 Экс-гендиректор «Монако» высказался о возможном изменении формата ЛЧ Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал возможное изменение формата футбольной Лиги чемпионов.

14:47 В NASA назвали цену «билета» для туристов на МКС Финансовый директор NASA Джефф Девит заявил, что полёт и месячное пребывание на Международной космической станции частного туриста может стоить более $59 млн.

14:35 Адвокат: следствие попросит суд о продлении задержания Голунова Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что следствие будет просить Никулинский суд Москвы о продлении срока задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова на трое суток.

14:33 Ягудин считает, что фигуристка Медведева не сможет выучить четверные прыжки Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин не верит, что Евгения Медведева сможет выучить прыжки в четыре оборота.

14:21 СМИ: «Валенсия» намерена обменять футболиста Мурильо на Черышева Испанский футбольный клуб «Валенсия», который не воспользовался правом выкупа трансфера у «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева, хочет обменять на россиянина своего защитника Джейсона Мурильо.

14:18 В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.

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13:54 Российский боец UFC Ян заявил, что в поединке будет бойня Российский боец смешанного стиля Пётр Ян поблагодарил за поддержку своих болельщиков в преддверии боя с Джимми Риверой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Иллинойсе.

13:52 Не менее 15 человек погибли в Афганистане в результате нападения Не менее 15 человек, в том числе гражданские лица, были убиты в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* на западе провинции Гор в Афганистане.

13:36 Кикнадзе: изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубов Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

13:32 Партия Саакашвили будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия «Движение новых сил» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах на Украине.

13:19 Нурмагомедов оценил свой новый контракт с UFC Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подписание нового контракта с организацией.

13:13 Пожар в колонии на Урале ликвидировали В посёлке Гари Свердловской области ликвидирован пожар на территории исправительной колонии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального УФСИН Александра Левченко.

13:06 Адвокат: Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что МВД предъявило журналисту «Медузы» Ивану Голунову официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

12:58 Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова рассказала в беседе с RT, как жара влияет на здоровье. Также она напомнила о самых уязвимых категориях людей в такую погоду.

12:58 Источник: в Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мужчина.

12:48 Сборная России по футболу сыграет с Сан-Марино в красной форме Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.

12:46 На Филиппинах заявили о планах Дутерте встретиться с Путиным Посол Филиппин в России Карлос Соренте заявил, что Манила рассчитывает на проведение встречи филиппинского и российского президентов Родриго Дутерте и Владимира Путина до конца года.

12:45 Сын Алибасова: опасности для жизни на данный момент нет Бари Алибасов — младший рассказал о здоровье своего отца, продюсера Бари Алибасова.

12:35 Два человека пострадали при жёсткой посадке легкомоторного самолёта на Кубани В результате жёсткой посадки частного двухместного самолёта на Кубани пострадали два человека.

12:32 Колосков прокомментировал возможное непопадание России в новую Лигу чемпионов Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о словах представителя испанской Примеры Даниэля Серехидо, согласно которым Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

12:22 Прокуратура начала проверку из-за пожара в колонии на Урале Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии №8 в посёлке Гари Свердловской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

12:19 Украинский футболист Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко поцеловал журналистку после разгромной победы над Сербией (5:0) в матче отборочного цикла Евро-2020.

12:09 Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин после переговоров с белорусским коллегой Дмитрием Крутым заявил, что вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается.

12:01 Нурмагомедов начал обратный отсчёт до боя с Порье Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с тренером Хавьером Мендесом, которое было сделано во время занятия.

11:55 В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности на субботу, 8 июня, и воскресенье, 9 июня, в связи с жарой. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

11:55 Гришин назвал Чалова лучшим молодым футболистом сезона Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин в интервью RT рассказал о прогрессе в игре нападающего армейцев Фёдора Чалова и оценил его шансы сыграть в ближайших матчах сборной России.

11:55 В Госдуме оценили слова Зеленского о «пробивании дна» Радой Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.

11:51 Главный тренер сборной Черногории по футболу уволен после отказа выйти на матч с Косово Главный тренер сборной Черногории по футболу сербский специалист Любиша Тумбакович отправлен в отставку со своего поста за отказ выйти на матч квалификации Евро-2020 с командой Косова.

11:48 В Венесуэле создали механизм для расчёта в рублях с Россией Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил, что Каракас создал платёжный механизм для расчёта в рублях с Россией.

11:40 Эйфман рассказал о предстоящих гастролях в Азии и Европе Народный артист России балетмейстер Борис Эйфман в интервью RT рассказал, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета в 2019 году планирует выступить в ряде стран Азии и Европы.

11:34 СМИ: МЮ готов предложить €95 млн за футболиста «Наполи» Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником итальянского «Наполи» Калиду Кулибали.

11:33 Силуанов обозначил позицию России по возможным компенсациям Белоруссии Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового манёвра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.

11:19 Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.