ERR: эстонские депутаты предложили привлекать призывников со слабым здоровьем в кибервойска

На заседании комиссии Рийгикогу по гособороне эстонские депутаты обсудили возможности усиления киберзащиты страны, в том числе путём привлечения к службе в кибервойсках молодых людей, по состоянию здоровья не пригодных для строевой службы. По словам главы комиссии Ханнеса Хансо, у Эстонии очень большие амбиции в сфере киберобороны, где используется инновационный подход и уже начата подготовка сил, способных участвовать в кибервойне, сообщает ERR.

Комиссия Рийгикогу по государственной обороне 25 сентября ознакомилась с деятельностью командования кибервойсками, созданными в августе этого года и подчиняющимися Министерству обороны. Депутаты считают, что необходимо законодательно определить порядок организации киберобороны в военное время, а к службе в кибервойсках можно привлекать молодых людей, по состоянию здоровья не пригодных для строевой службы.

Председатель комиссии Ханнес Хансо сказал, что создание кибервойск в рамках десятилетней программы развития Сил обороны — очень важный аспект при повышении функциональности гособороны Эстонии: «Можно сказать, что речь идёт о создании асимметричных возможностей. Наряду с традиционными функциями киберзащиты началась подготовка сил, способных участвовать в кибервойне».

По словам Хансо, у Эстонии очень большие амбиции в сфере киберобороны. По его мнению, в будущем могут потребоваться и соответствующие изменения в законодательстве. Хансо отметил, что командование кибервойсками подходит к делу весьма инновационно, всячески привлекая к своей работе солдат-срочников.

Член комиссии Йоханнес Керт предложил чётко определить порядок организации киберобороны в военное время и во время чрезвычайного положения. Помимо этого, он отметил, что к вопросам военной кибердеятельности можно привлекать и тех, чьё здоровье не отвечает, например, требованиям пехоты. Таким образом, этот вид войск подходит людям с определёнными недугами, которые хотели бы внести свой вклад в комплексную оборону государства.

Основная задача командования кибервойск — проведение операций в киберпространстве: организация поддержки командования в подотчётной Министерству обороны сфере, поддержка задач Сил обороны и защита киберпространства. Деятельность командования кибервойсками комиссии представил старший полковник командования войсками Андрес Хайрк.

Дата публикации 26 сентября 2018 года.