NYPost: Клинтон станет основным докладчиком на конференции по кибербезопасности

Одним из главных спикеров на крупной конференции по кибербезопасности, которая пройдёт в октябре, станет Хиллари Клинтон, сообщает New York Post. Как отмечает издание, экс-госсекретарь, уверенная, что у неё «увели выборы», не понаслышке знакома с киберугрозой. А вот с серверами и рабочей почтой, видимо, у Клинтон просто не складывается.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон станет основным докладчиком на конференции по кибербезопасности Cyber Defense Summit 2019, пишет New York Post.

«Рады сообщить, что бывший госсекретарь США Хиллари Родэм Клинтон будет главным докладчиком на нашей конференции в октябре!» — объявила в своём Twitter компания FireEye, специализирующаяся на услугах по обеспечению компьютерной безопасности. Также организаторы сообщили, что Клинтон будет участвовать в «доверительной сессии» вопросов-ответов.

На своём сайте компания с гордостью презентует мероприятие с «ведущими экспертами» в сфере кибербезопасности, которые расскажут участникам о новейших разработках и помогут быть во всеоружии перед угрозой хакерских атак.

Хиллари Клинтон считает, что с киберугрозой она сталкивалась лично, и утверждает, что в её поражении на президентских выборах в 2016 году виноваты российские хакеры. «…у вас может быть прекрасная кампания, вы можете добиться выдвижения от партии, но при этом у вас по-прежнему могут увести выборы», — предупредила экс-госсекретарь, выступая на одном из мероприятий в мае.

Правда, ещё, по словам самой Клинтон, шансов на победу для неё поубавило расследование на тот момент директора ФБР Джеймса Коми. Оказалось, что, будучи госсекретарём, Клинтон отправляла секретную информацию с собственных незащищённых серверов, и за это её ждало разбирательство. Также, согласно опросам, скандал вызвал недоверие избирателей к персоне экс-госсекретаря.

Подозрения усилились, когда Клинтон и её команда якобы попытались почистить серверы. Правда, тогда ведущий эксперт по кибербезопасности упорно защищала себя тем, что не имеет понятия, о чём идёт речь. «Это как, тряпкой что ли или что-то вроде того? Не имею ни малейшего представления, как это всё там в компьютерах работает», — заявила Клинтон.