Fox: Клинтон пожаловалась, что у неё «украли выборы» — но о своих контактах с Россией умолчала

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон пожаловалась, что несмотря на проведённую ею хорошую предвыборную кампанию, у неё в итоге «украли выборы», передаёт Fox News. Как отмечает обозреватель канала Дэн Бонджино, подобным заявлением Клинтон продемонстрировала свою «наглость», так как она совсем «забыла» упомянуть о своём собственном «сговоре» с российской разведкой.

Давайте поговорим о новостях этих выходных. В субботу Хиллари Клинтон выступила на одном мероприятии в Лос-Анджелесе. Она по-прежнему не смирилась со своим поражением. Давайте послушаем её.

ДЭН БОНДЖИНО, обозреватель Fox News: (Смеётся.) Ага.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший кандидат в президенты США: Мне кажется, что важно понимать — об этом я также говорила и кандидатам, с которыми я встречалась, — у вас может быть лучшая предвыборная кампания. Вы даже можете стать кандидатом в президенты. И при этом у вас могут украсть выборы.

И это говорит женщина, которая хочет избавиться от коллегии выборщиков. Что вы об этом думаете?

ДЭН БОНДЖИНО: Эйнсли, есть ли на свете политик наглее, чем Хиллари Клинтон? Это всё равно что во время ограбления банка начать жаловаться, что кассир выдал тебе деньги пятидесятками, а не сотками. Команда Хиллари Клинтон буквально, а не в переносном смысле — слово «буквально» в английском языке используют чересчур часто, но не в этом случае — буквально платила иностранным шпионам, чтобы получить у России информацию, которая во время предвыборной гонки использовалась против Дональда Трампа в Суде по делам надзора за иностранными разведками. И теперь она жалуется, что у неё украли выборы?

Я хочу сказать: с каким хладнокровием она врёт! Хотелось бы, чтобы было больше таких каналов, как наш, которые придерживаются фактов и задают вопросы о реальном сговоре. Почему команда Хиллари Клинтон сговаривалась с российской разведкой, а затем скармливала добытую информацию нашим правоохранительным органам? Это же простой вопрос!

И это не говоря уже о скандале с электронной почтой.

Дата выхода в эфир 06 мая 2019 года.