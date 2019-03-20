Fox News: кандидат в президенты США предложила избавиться от коллегии выборщиков

Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен высказалась за упразднение коллегии выборщиков, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, Уоррен и раньше выступала за прямое голосование: поражение Хиллари Клинтон на выборах 2016 года она назвала «признаком нездоровой демократии».

ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, сенатор США, кандидат в президенты от Демократической партии: Когда наступает время всеобщих выборов, кандидаты в президенты не приезжают в такие места, как Миссисипи. Не приезжают они и в такие места, как Калифорния или Массачусетс. Потому что это не те штаты, за которые идёт борьба. Я считаю, что каждый голос имеет значение. Чтобы было так, мы можем сделать голосование всенародным, а это значит — избавиться от коллегии выборщиков.



Сегодня утром с нами на прямой связи из Вашингтона Грифф Дженкинс. Грифф, доброе утро!



ГРИФФ ДЖЕНКИНС, радиоведущий: Доброе утро, Сандра. Выступая на CNN Town Hall в городе Джэксон, штат Миссисипи, Уоррен отвечала на вопрос о бесправии избирателей и пошла ещё дальше — призвала отказаться от коллегии выборщиков. Уже не в первый раз сенатор от штата Массачусетс выступает с критикой (в адрес коллегии выборщиков. — ИноТВ). Когда в 2016 году Хиллари Клинтон проиграла Трампу на президентских выборах, набрав почти на три миллиона больше голосов избирателей, но не набрав необходимых 270 голосов в коллегии выборщиков, Уоррен назвала это признаком нездоровой демократии.



Для контекста: республиканцы победили на трёх из пяти последних выборов в Белый дом. Но только однажды, в 2004 году, Джордж Буш — младший победил по числу голосов избирателей. Это может вас удивить. Послушайте, что сказал в прошлом году Дональд Трамп. Он заявил, что готов избавиться от коллегии выборщиков: «Я бы предпочёл прямые выборы, но это совершенно другая кампания, это похоже на бег, когда ты готовишься к стометровке вместо забега на километровую дистанцию. С коллегией выборщиков всё по-другому, я за прямые выборы, потому что мне так намного легче победить».



Итак, Сандра, это уже давно обсуждают, но сейчас человек, официально баллотирующийся от Демократической партии на выборах 2020 года, на самом деле это предлагает.



Я так понимаю, Грифф, это не всё, что она вчера предложила. Что ещё нам удалось узнать?



ГРИФФ ДЖЕНКИНС: Да, это правда. Вы знаете, Уоррен, которая считает, что сила её кандидатуры — в политической программе, воспользовалась возможностью более пространно высказаться в поддержку репараций.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН: Я верю, что пришло время начать полноценный общенациональный разговор о репарациях в этой стране. Я поддерживаю законопроект палаты представителей о создании в конгрессе комиссии из экспертов, из людей, которые изучают этот вопрос и говорят о различных методах решения этого вопроса.



ГРИФФ ДЖЕНКИНС: Она также заявила, что поддерживает снос статуй конфедератов и отказ от флага Конфедерации, который до сих пор присутствует на флаге штата Миссисипи. Кроме того, она попыталась отмежеваться от своего соперника Берни Сандерса в вопросе здравоохранения для всех. Она заявила, что «есть много различных путей для достижения этой цели в здравоохранении».



Дата выхода в эфир 19 марта 2019 года.