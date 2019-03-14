Конгрессмен: для противников Трампа разговоры об импичменте — источник дохода

Несмотря на то что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси высказалась против импичмента, другие демократы с ней не согласны, передаёт Fox News. По словам конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, разговоры об импичменте помогают Демократической партии собирать пожертвования, однако реальная попытка отстранить президента от власти приведёт к разгромному поражению на выборах.
Сегодня утром в Twitter президент Трамп поблагодарил спикера Пелоси за то, что она против импичмента. Почему же её не слушали остальные демократы? Поговорим с конгрессменом от Кентукки, членом комитета палаты представителей по надзору Томасом Мэсси. Рада вас снова видеть, конгрессмен!
ТОМАС МЭССИ, конгрессмен США: Спасибо, Кеннеди. Такое впечатление, будто Нэнси Пелоси пришла и сказала: «Санта-Клауса не существует! Мы лгали вам два года». А потом прибежал Адам Шифф и некоторые другие, чтобы заверить всех: «Нет, Санта-Клаус существует! Мы видели, как он ел печенье! А на улице остались следы копыт северных оленей!»
Мне очень интересно, как такое множество демократов держится за фантазию об импичменте. Даже Эл Грин заявил: «Ну, мы должны объявить ему импичмент, потому что лидеры сказали, что он непригоден (к должности президента. — ИноТВ)». Так и хочется спросить: «Какие лидеры? Каким образом он непригоден? Какие преступления, что конкретно он совершил, что оправдывало бы импичмент?» Потому что, поверьте, Нэнси Пелоси и Стени Хойер презирают президента, но они достаточно умны, чтобы понимать: если просто сопротивляться ему, он станет только сильнее! Это всё равно что пичкать супербактерию антибиотиками: она их поглощает, вместо того чтобы гибнуть!
ТОМАС МЭССИ: Знаете, Пелоси… Как я уже сказал, она заявила, что Санта-Клаус не придёт. Но проблема в том, что для демократов слово на букву «и» является одним из главных инструментов привлечения денег. И они не хотят отказываться от слова на букву «и», потому что им нужны пожертвования и мотивированный электорат. Но теперь, когда выборы прошли, речь уже идёт о переизбрании президента Трампа. И она (Пелоси. — ИноТВ) знает, что это слишком опасная тема. Если они займутся импичментом, начнут слушания об импичменте, он (Трамп. — ИноТВ) одержит убедительную победу.
Да.
ТОМАС МЭССИ: Я думаю, он и сегодня бы победил любого из их кандидатов. Но если они используют слово на букву «и», если они попытаются объявить ему импичмент, игра будет окончена. Его переизберут. Я также думаю… Недели две назад мы говорили о слушаниях с (бывшим адвокатом Трампа. — ИноТВ) Коэном. Предполагалось, что это станет для них краеугольным камнем в основании импичмента. Но всё рассыпалось у них на глазах!
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