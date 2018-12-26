CNBC: в 2019 году Трампу предсказывают импичмент

Член правления американской торговой палаты в Сингапуре Стивен Окун отметил, что в следующем году президента США Дональда Трампа может ждать импичмент, сообщает CNBC. Однако даже если сенат США не осудит его, обвинения со стороны демократов в правонарушениях, которые могут привести к импичменту, приведёт к шатдауну.

Когда инвесторы и бизнесмены предсказывали сложный для рынков 2019 год в связи с риском роста процентных ставок и расширение торговой войны США и Китая, они упустили из виду возможность объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу, пишет CNBC.



Однако на сайте телеканала отмечается, что импичмент не означает отстранение от должности. Так, нижняя палата конгресса США, палата представителей, может простым большинством на голосовании обвинить чиновника, в том числе президента в правонарушении, которое может привести к импичменту. Тем не менее, именно в сенате США решают, осуждать ли его.



Вне зависимости от того, будет ли президент осуждён сенатом, весьма вероятно, что обвинение в правонарушении, которое может привести к импичменту, негативно отразится на работе правительства страны. Это, по словам старшего консультанта компании по международной торговле McLarty Associates, а также члена правления американской торговой палаты в Сингапуре Стивена Окуна, повлияет на бизнес.



«Демократы предпримут действия в направлении импичмента в следующем году», — заявил он в интервью CNBC, ссылаясь на слова Джерри Надлера, который, как ожидается, возглавит юридический комитет палаты представителей.



«Он не уточнил, объявят ли демократы импичмент Трампу, но отметил, что он совершил правонарушения, которые могут привести к импичменту, в частности взятачнечиством за молчание, чтобы прикрыть себя, и воспрепятствованием правосудию в связи с появлением доклада Мюллера», — добавил Окун.



Ожидается, что уже в феврале следующего года генеральный прокурор США Роберт Мюллер подготовит доклад по завершении расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.



«Вашингтон ждёт шатдаун, буквально… потому что президент не сможет сосредоточиться на чём-либо. Я считаю, что в 2019 году такой риск велик», — приводит CNBC слова Окуна.