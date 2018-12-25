ABC News: Трамп и конгресс уткнулись в стену — новый год в США начнётся с кризиса

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на необходимости строительства стены на границе с Мексикой, однако демократы в конгрессе не намерены ему уступать, сообщает ABC News. Как отмечает телеканал, выход из этой ситуации вряд ли найдётся в ближайшее время, а значит, 2019 год Америка встретит с частично парализованным госаппаратом, работа которого приостановлена по распоряжению Трампа.

Падение рынков происходит на фоне очередного частичного прекращения работы государственных учреждений. Причиной послужила тупиковая ситуация на Капитолийском холме, которая теперь может затянуться и продолжиться в новом году. Сегодня в Twitter президент написал, что он, цитирую, «совсем один в Белом доме» и ждёт, когда демократы вернутся с договорённостями по бюджету. С подробностями корреспондент ABC News в Белом доме Тара Палмери.



Сегодня президент Трамп вместе с Меланьей в Белом доме спрашивают детей, чего те хотят на Рождество.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Что Санта подарит тебе на Рождество?



Но президент по-прежнему нервничает из-за приостановки работы правительства.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Нам нужно защитить границу.



Ранее он написал в Twitter: «Я совсем один (бедный я!) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и придут к соглашению по поводу крайне необходимой Безопасности на Границе».



Бой за стену, которую президент предлагает построить на границе, вероятно, приведёт к тому, что государственные учреждения не откроются и после Нового года.



МИК МАЛВЕЙНИ, будущий глава аппарата Белого дома: Вот на что похож Вашингтон, когда президент отказывается соглашаться и ладить.



Президент усугубил всеобщее смятение ещё одним твитом — о том, откуда возьмутся деньги: «Вся стена будет построена на деньги от приостановки работы правительства + уже имеющиеся средства». Но перераспределение каких-либо средств возможно лишь с одобрения конгресса.



Сегодня лидеры демократов Нэнси Пелоси и Чак Шумер заявляют, что Трамп, цитирую, «ввергает страну в хаос».



ЧАК ШУМЕР, сенатор США: Президент Трамп вот уже две недели как впал в разрушительную истерику, требуя от американских налогоплательщиков раскошелиться на дорогую и неэффективную стену на границе.



Белый дом, изначально добивавшийся пяти миллиардов долларов на финансирование границы, снизил свои требования. Но Шумер и демократы не намерены выделять более 1,3 миллиарда.



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Это всё политика, ненависть к Трампу, а не интересы Америки.



Кроме того, сегодня президент Трамп вступил в схватку с одним из своих генералов-изгнанников, министром обороны Джимом Мэттисом, перенеся дату его ухода на 1 января. Теперь он предпринимает прямые нападки на Мэттиса за то, что тот выступает за субсидирование иностранных вооружённых сил. «Генерал Мэттис не видел в этом проблемы, — написал он в Twitter. — А я ВИЖУ, и проблема решается!».



Отставка Мэттиса стала реакцией на призыв президента вывести войска из Сирии, где идёт война с ИГ*.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Теперь, когда мы победили, пора возвращаться.



По случаю своей отставки Мэттис написал едкое письмо, в котором говорится: «Мы не можем защищать наши интересы… не поддерживая крепкие союзнические отношения…». Президент сначала похвалил Мэттиса, но, как сообщают источники ABC News, разозлился, после того как его резко раскритиковала собственная партия. И эта критика продолжается.



РОБЕРТ КОРКЕР, сенатор США: Я этим раздавлен. И я думаю, то, что делал Мэттис, было очень важно для нашей страны.



ТАРА ПАЛМЕРИ, корреспондент ABC News: 1 января демократы в палате представителей возьмут конгресс под свой контроль, и тогда они проголосуют за законопроект, предусматривающий возобновление работы госучреждений, но не финансирование стены на границе. Затем они надавят на республиканцев в сенате, чтобы те поступили так же. Но президент всё равно может наложить на этот законопроект вето, чтобы правительство не возобновило работу. Том?



С нами сегодня была Тара Палмери. Спасибо, Тара!



Дата выхода в эфир 24 декабря 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





