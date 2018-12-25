ABC News: Трамп и конгресс уткнулись в стену — новый год в США начнётся с кризиса
Падение рынков происходит на фоне очередного частичного прекращения работы государственных учреждений. Причиной послужила тупиковая ситуация на Капитолийском холме, которая теперь может затянуться и продолжиться в новом году. Сегодня в Twitter президент написал, что он, цитирую, «совсем один в Белом доме» и ждёт, когда демократы вернутся с договорённостями по бюджету. С подробностями корреспондент ABC News в Белом доме Тара Палмери.
Сегодня президент Трамп вместе с Меланьей в Белом доме спрашивают детей, чего те хотят на Рождество.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Что Санта подарит тебе на Рождество?
Но президент по-прежнему нервничает из-за приостановки работы правительства.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Нам нужно защитить границу.
Ранее он написал в Twitter: «Я совсем один (бедный я!) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и придут к соглашению по поводу крайне необходимой Безопасности на Границе».
Бой за стену, которую президент предлагает построить на границе, вероятно, приведёт к тому, что государственные учреждения не откроются и после Нового года.
МИК МАЛВЕЙНИ, будущий глава аппарата Белого дома: Вот на что похож Вашингтон, когда президент отказывается соглашаться и ладить.
Президент усугубил всеобщее смятение ещё одним твитом — о том, откуда возьмутся деньги: «Вся стена будет построена на деньги от приостановки работы правительства + уже имеющиеся средства». Но перераспределение каких-либо средств возможно лишь с одобрения конгресса.
Сегодня лидеры демократов Нэнси Пелоси и Чак Шумер заявляют, что Трамп, цитирую, «ввергает страну в хаос».
ЧАК ШУМЕР, сенатор США: Президент Трамп вот уже две недели как впал в разрушительную истерику, требуя от американских налогоплательщиков раскошелиться на дорогую и неэффективную стену на границе.
Белый дом, изначально добивавшийся пяти миллиардов долларов на финансирование границы, снизил свои требования. Но Шумер и демократы не намерены выделять более 1,3 миллиарда.
ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Это всё политика, ненависть к Трампу, а не интересы Америки.
Кроме того, сегодня президент Трамп вступил в схватку с одним из своих генералов-изгнанников, министром обороны Джимом Мэттисом, перенеся дату его ухода на 1 января. Теперь он предпринимает прямые нападки на Мэттиса за то, что тот выступает за субсидирование иностранных вооружённых сил. «Генерал Мэттис не видел в этом проблемы, — написал он в Twitter. — А я ВИЖУ, и проблема решается!».
Отставка Мэттиса стала реакцией на призыв президента вывести войска из Сирии, где идёт война с ИГ*.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Теперь, когда мы победили, пора возвращаться.
По случаю своей отставки Мэттис написал едкое письмо, в котором говорится: «Мы не можем защищать наши интересы… не поддерживая крепкие союзнические отношения…». Президент сначала похвалил Мэттиса, но, как сообщают источники ABC News, разозлился, после того как его резко раскритиковала собственная партия. И эта критика продолжается.
РОБЕРТ КОРКЕР, сенатор США: Я этим раздавлен. И я думаю, то, что делал Мэттис, было очень важно для нашей страны.
ТАРА ПАЛМЕРИ, корреспондент ABC News: 1 января демократы в палате представителей возьмут конгресс под свой контроль, и тогда они проголосуют за законопроект, предусматривающий возобновление работы госучреждений, но не финансирование стены на границе. Затем они надавят на республиканцев в сенате, чтобы те поступили так же. Но президент всё равно может наложить на этот законопроект вето, чтобы правительство не возобновило работу. Том?
С нами сегодня была Тара Палмери. Спасибо, Тара!
Дата выхода в эфир 24 декабря 2018 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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