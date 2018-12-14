Обозреватель Hill: Трамп отказался от расширения присутствия США в Арктике в пользу строительства стены

О планах по расширению присутствия США в Арктике можно забыть, считает обозреватель The Hill Рафаэль Бернал. К катастрофической нехватке ледоколов — у России их 40, а у США только 2 — добавляется и финансовый голод. После того, как Трамп «потребовал» выделить из бюджета $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, пункт о поддержке присутствия США в арктическом регионе «вычеркнули» из законопроекта о финансировании внутренней безопасности.

Из-за включения в законопроект об ассигнованиях в области внутренней безопасности, «по требованию» Трампа, пункта о выделении $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, планы по расширению присутствия США в Арктике можно считать «перечёркнутыми», считает аналитик The Hill Рафаэль Бернал.

Несмотря на то что в соответствии с ранней версией законопроекта на «конструирование и запуск в эксплуатацию нового ледокола для вооружённых сил США в арктическом регионе» должно было быть выделено $750 млн, это положение было исключено из документа по инициативе отдельных представителей законодательной власти, пишет автор.

«Администрация Трампа выделяет $5 млрд из ассигнований внутренней безопасности на строительство этой стены, а мы не сможем реагировать на реально существующие нужды, связанные с национальной безопасностью», — подчёркивает Люсиль Ройбал-Аллард, член конгресса США.

Пока бюджетные деньги США идут на другие цели, страна не сможет расширить присутствие своих вооружённых сил в Арктике. Люсиль Ройбал-Аллард заявляет: «Лучший пример, который я могу привести — это Арктика, где береговая пограничная охрана умоляет о ледоколе. У нас есть один, которому сорок лет. Им приходится заходить на Ebay, чтобы покупать запчасти. И временами США буквально отсутствуют в этом регионе».

Поскольку толщина постоянного ледяного покрова в арктическом регионе уменьшается в связи с изменением климата, появляется возможность разрабатывать месторождения и «открывать новые торговые морские пути», утверждает автор в своей статье для The Hill.

«У России сорок (ледоколов), у Китая четыре, у Канады шесть, а в Индии сейчас строят два. А что есть у нас?», — возмутилась сенатор США от Аляски Лиза Меркауски.

Как отмечает автор в статье для The Hill, в настоящий момент в арсенале американского флота лишь два ледокола. В Арктике находится тот, что относится к среднему классу ледоколов. Что касается тяжелого ледокола Polar Star, базирующегося в Антарктике, срок его полезного использования истёк 12 лет назад. Кроме того, в январе этого года произошла поломка одного из его двигателей.

«Дипломатия и сотрудничество не имеют смысла, если нет присутствия [вооружённых сил США в Арктике]. Если наши силы не размещены [в Арктике], если мы не контролируем территорию, догадайтесь, кто будет контролировать ее завтра? Наши соперники», — заявил командующий береговой охраны Карл Шульц.

Однако, по мнению обозревателя The Hill, администрация Трампа игнорирует недовольство политиков и военных США и «поддерживает принятие новой версии законопроекта, согласно которой бюджетные средства в размере $5 млрд пойдут на строительство стены на юго-западе страны».