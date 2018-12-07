ABC: ради глобального энергетического господства в США не пожалели заповедника

Энергетическая политика США во время двух президентских сроков Барака Обамы развивалась в двух направлениях, пишет испанская газета ABC.

Во-первых, она была нацелена на достижение так называемой «энергетической независимости», то есть страна должна была перестать зависеть от импорта энергоресурсов. Во-вторых, осуществлялось движение в сторону экономики с меньшей зависимостью от углеводородов, как это было оговорено в Парижском соглашении по климату.

Однако приход к власти Дональда Трампа два года назад привёл к резкому изменению этой политики. Для начала «энергетической независимости», к которой Америка с каждым годом становится всё ближе, уже недостаточно.

В июне прошлого года Трамп поставил задачу добиться «глобального энергетического господства», то есть дать ещё больший толчок этой отрасли и добиться ещё больших успехов в качестве экспортёра нефти и газа.

Согласно прогнозам, США в этом году станут лидером по добыче нефти и обгонят по этому показателю Саудовскую Аравию и Россию. Последний раз Соединённые Штаты «завоевали эту корону» в 1973 году, говорится в статье.

В рамках усилий по достижению «энергетической независимости» нынешняя администрация отменила экологические правила, введённые ранее администрацией Обамы. В этом году Трамп к недовольству большинства западных партнёров Вашингтона объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Одна из крупнейших баталий за «энергетическое господство» разворачивается теперь вокруг Аляски. Эта гигантская территория — самый большой американский штат, который сочетает в себе два элемента: изобилие энергоресурсов и неоценимая значимость этого региона в экологии.

Уже на протяжении нескольких десятилетий между политическими партиями, а также между энергетической отраслью и экологическими организациями США ведутся споры вокруг этого штата, в частности его северного побережья.

В октябре администрация Трампа дала компании Hilcorp Energy зелёный свет на строительство искусственного острова в море Бофорта, который будет использоваться для добычи нефти. Это первый случай, когда была одобрена нефтедобыча в акватории Северного-Ледовитого океана, принадлежащей федеральному правительству. Ранее было построено четыре подобных острова, однако возводили их в акватории, принадлежащей штату.

Добычу в этом регионе будут рассматривать с точки зрения защиты окружающей среды, например, чтобы она не препятствовала проходу китов в местных водах.

«Ответственное развитие наших ресурсов, особенно на Аляске, позволит нам использовать нашу энергетику в дипломатическом ключе для оказания помощи нашим союзникам и для контроля наших противников», — заявил министр внутренних дел США Райан Зинке на фоне всё более серьёзных усилий со стороны России, Китая и других стран взять под свой контроль Арктику.

По словам Зинке, предпринимаемые усилия делают Америку «более сильной и влиятельной во всём мире».

В ноябре Министерство внутренних дел США объявило о планах Белого дома расширить до 90 тыс. кв. км территорию Национального нефтяного резерва, открытую для геологоразведки. Ранее правительство Обамы постановило, что нефтедобывающие компании лишены доступа к половине этой территории, однако администрация Трампа посчитала эту меру своих предшественников чересчур ограничительной.

Главные споры теперь возникают вокруг озера Тешекпук, которое для геологов обладает огромным нефтедобывающим потенциалом, а для экологов — это ключевое место обитания оленей карибу, а также место размножения различных видов птиц.

В настоящее время администрация Трампа ускоряет процесс улаживания различных бюрократических формальностей по геологоразведке и нефтедобыче. Кроме того, она предпринимает усилия, направленные на то, чтобы упростить использование ещё одной охраняемой зоны, находящейся также на северном побережье Аляски, пишет издание со ссылкой на одну из американских газет. Речь идёт о территории, расположенной в Национальном арктическом заповеднике и известной как «зона 1002».

На создание отчёта, в котором с экологической точки зрения рассматривается возможность нефтедобычи на этой территории, ушло два с половиной года. И он вот-вот должен быть опубликован. Однако администрация Трампа уже потребовала, чтобы подобные доклады содержали не более 300 страниц и составлялись в течение одного года.

«Всё говорит о том, что в следующем году начнут выдавать лицензии на геологоразведку, и в течение нескольких лет на этой девственной территории начнут качать нефть», — подытоживает ABC.